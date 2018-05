Brotes verdes en la lectura La Comunitat mejora algunos índices culturales pese a que el 70% de los usuarios digitales no paguen por las obras MARTA BALLESTER Jueves, 3 mayo 2018, 00:37

valencia. Parece ser que la esperanza vuelve a florecer entre los libreros de la Comunitat. Hace tres meses, la primera encuesta sobre participación cultural en el territorio realizada por la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura y la Universitat de València, desvelaba que un tercio de los valencianos no tiene interés en leer, entre un 25 y 30 % afirma que no lee, y cerca del 50% prefiere la televisión e internet antes que abrir un libro. Estos resultados se contraponen los datos que ayer presentó la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) en la Fira del Llibre de Viveros, donde destacaron que «por primera vez la Comunitat no está por debajo de la media nacional en todos los parámetros derivados de la lectura», expresó el secretario técnico de la fundación, Manel Romero. «Los valencianos estamos alcanzando esa media en la que históricamente siempre éramos inferiores», apuntó el presidente de FULL, Jesús Figuerola.

El 92,8% de la población de 14 o más años residente en la Comunitat lee en cualquier material, formato y soporte con una frecuencia al menos trimestral, lo que supone un aumento de 1,5 puntos con respecto a 2007, aunque continúa «ligeramente inferior» a la media española que se encuentra en el 94,7%.

Pero existen brotes verdes. Si se habla de libros, en la Comunitat el 61,2% de personas los leen en su tiempo libre, superando en 1,9 puntos la media nacional. Nacen también más lectores en revistas (+2,5) y en cómics (+2,2) con respecto al resto de España, mientras que aunque existe una tendencia ascendente a leer por internet, claramente hay una «brecha digital» en la población. Los valencianos están muy por debajo de la lectura online en webs, blogs y foros (-5,3) o redes sociales (-14,2%) con respecto al resto de comunidades.

Los editores de la Comunitat destacan «el buen estado de salud del libro en papel»

Figuerola resaltó «el buen estado de salud del libro en papel», ya que la media de libros comprados en la Comunitat se ha incrementado hasta un 10,9%, superando la nacional de 9,4%. Aún así, desde el sector preocupa que del 25,9% de libros leídos en soporte digital, el 67,7%% de los usuarios nunca haya pagado por las obras. «Esta filosofía creciente de lo gratuito puede acarrear un grave problema para la supervivencia del sector. Habría que tomar medidas sobre el asunto», manifestó el presidente.

Otro de los asuntos «más preocupantes» para la Associació d'Editors del País Valencià (AEPV) es que sólo el 2,8% de la población lee habitualmente en valenciano, una centésima más con respecto al último estudio publicado hace siete años. «Estas cifras no tendrían que ser así, después de que dos generaciones ya hayan estudiado en valenciano», expresó el presidente. «Me cuesta mucho de entender que una riqueza como es la lengua no llegue a un elemento tan importante como es la lectura de los valencianos», apuntó. Por ello ve necesaria «una apuesta decidida de la Administración por la lengua, pero también la sociedad civil tiene que estar más implicada». Figuerola aseguró que este será uno de los «caballos de batalla» en los próximos años del Plan Valenciano de Fomento de Lectura.

El estudio, que ha sido elaborado a través de entrevistas telefónicas a 392 personas de 14 o más años residentes en la Comunitat, tiene un error muestral del 5,1%, un margen «muy grande» para valorar algunos datos que desde FULL prometen solventar en próximas encuestas aumentando hasta 1.200 personas un estudio «más exhaustivo» y «significativo».