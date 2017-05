«He tenido que despistar al lector sabiondo»

Mikel Santiago juega escribiendo y con su nuevo libro, 'El extraño verano de Tom Harvey', se ha divertido experimentando con la inteligencia de las personas, «poniéndoles a prueba» en este «clásico pero innovador» 'quién-lo-hizo'. Recibir una llamada, no cogerla y a los días enterarte de que esa persona ha muerto y con la ultima persona que intentó ponerse en contacto fue contigo. Así comienza la tercera novela de Santiago que invita desde un inicio a sus lectores a descubrir qué pasó con el famoso pintor Bob Ardlan, con su muerte y con esa llamada. Un nuevo registro al que el autor se quería enfrentar «siguiendo la estela de la gran Agatha Christie». Con todos los focos puestos en él, tras el éxito de 'La última noche en Tremore Beach', da a luz a un protagonista hecho a su medida que además de intriga conmoverá al lector con aspectos tan humanos como el amor, el dolor, la envidia o la amistad.

Ya en la página 202 advierte que «esta historia parece una novela de Agatha Christie». ¿Buscaba nuevos registros a los que enfrentarse?

Antes de que el lector lo piense yo mismo reconozco en el libro que es un clásico 'quién-lo-hizo' de misterio aunque con otros ingredientes más frescos, otro ritmo y más acción. La novela es un gran caballo de Troya. Un thriller del que el lector no quiero que se despegue mientras descubre los dramas humanos que también esconde. Como escritor quería enfrentarme al desafío de cambiar de registro y ampliar mi campo de juego.

Deja atrás la violencia y la psicología para centrarse más en el enigma...

La violencia tiene que tener un sentido en las cosas y aquí el centro de la tensión de la novela está en el enigma, en saber qué pasa y desvelar la verdad de este misterio rocambolesco. Sospecharás hasta de tu sombra en este thriller, ese es el juego.

Doce personajes, doce sospechosos, ¿le ha costado jugar contra la inteligencia de los lectores?

He tenido que aprender a ser como un mago, desviar la atención con una mano mientras actuaba con la otra. Sé que hay mucho lector sabiondo de este tema y he tenido que despistarle con un montón de capas de información, pero a la vez pensar en ese otro lector que no se implica tanto en el juego y darle algo para que trabaje sus teorías. Ha sido un gran reto y eso que yo me considero bastante sabiondo.

¿Cómo ha construido este rompecabezas, por el sorprendente principio o por el engañoso final?

Primero encontré un personaje que quería algo, Tom Harvey, este jazzman con crisis existencial, enamorado de una mujer prototípica. Después encontré una nota en uno de mis cuadernos que decía «te llaman y el tío que lo ha hecho muere y no sabes que querría decirte». Me pareció un buen arranque para un 'quién-lo-hizo'. Después pensé en la cantidad de sospechosos que quería tener y si Agatha Christie tenía 13 de media yo tenía que estar a la altura. Decidí quien era el malo y a partir de ahí empecé a jugar al despiste.

Tom Harvey, el protagonista, vivió en Holanda, es un músico apasionado. ¿Quería un personaje hecho a su medida?

Yo siempre me quiero meter en mis novelas. Pero reconozco que está construido a partir de muchas personas. Es cierto que cuando hablas en monólogo lo mejor es escribir de ti mismo porque es cuando la novela cobra realidad. Mío tiene ese carácter soñador y romántico que pareces un caballero del amor y de los ideales, porque al final la principal motivación de Tom es casi de vanidad masculina, es conquistar a Elena a través de resolver el misterio.

En esta oscura trama tiene mucha importancia la historia de amor que narras....

También quería dotar al amor de importancia en la novela. Además pretendía que el libro tuviese dos finales, que son los dos grandes motores de esta historia, el quién es el asesino y el cómo terminan Tom y Elena.

Cada lugar al que ha viajado da a luz una novela, en este caso Italia. ¿Qué tenía esta para convertirse en un personaje más del libro?

Quería un sitio que me transportara a un lugar vacacional, de disfrute, como al que me llevaron mis novelas favoritas de este género. He dejado el nórdico para irme a lo cálido y paradisiaco que me dio Italia en un momento muy especial de mi vida. Justo cuando decidí dejar mi trabajo y todo para convertirme en escritor. Me fui allí cual Truman Capote a la casa de unos familia

res a buscar mi 'Don Quijote'. Tenía grandes recuerdos por esas y más razones quería volver a Italia.

¿Ya está preparando un nuevo viaje o nuevas ideas con las que jugar con el lector?

Tengo ideas de todo tipo, una historia de literatura fantástica juvenil o una historia de terror muy siniestra que ocurre en mi País Vasco. Aquí el asunto es elegir bien el tema. Ahora, después de estos dos años intensos, voy a disfrutar de este trabajo y a tomármelo con calma. Pero volveré.