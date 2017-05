«Toda pérdida trae su ganancia, sólo hay que esperarla»

Su séptima novela vuelve a ser todo un éxito. Esta vez Albert Espinosa se embarca en una historia de «pérdidas, padres, niños perdidos, 'bullying' y dolor a la vez que felicidad. Todos los temas que me apasionan», afirma. Con el 90% de su texto escrito el mismo día que faltó su padre, es una obra que supura mucho sentimiento y mucha verdad. Por eso es su novela favorita. 'Lo que te diré cuando te vuelva a ver' fue escrita a mano en el lago Como en paralelo a su anterior libro 'Los secretos que jamás te contaron', ambos relacionados con decir adiós a algo/alguien importante en tu vida. Sus historias ayudan a miles de personas, de las que él aprende también cada día. Por eso le encanta la firma de libros y más si es en Valencia, tierra natal de su querido padre al que va dedicado el libro.

-¿Escribir esta historia de un niño que pierde a su padre le ha supuesto reabrir alguna herida personal?

Me ha ayudado a superar la muerte de mi padre, porque no encontré ningún libro que me obligase a hacer el duelo en positivo y esta novela cuando la lea quien haya perdido un padre, un ser querido, un amor o un trabajo, ayuda a hacer las paces con la pérdida. Hay que empaquetar los recuerdos porque es entonces cuando sacas jugo a tu propia inteligencia y felicidad. El libro te impulsa a embalar emociones para vivir el presente y no el pasado.

-Siempre esconde mensajes y consejos. ¿Cuáles son las moralejas espinosianas de esta nueva entrega?

Por un lado que todo hijo reta a su padre y cuando muere esa persona a la que desafiabas cambias y tu vida da un giro. Y por otro, la idea de que toda pérdida trae su ganancia, solo hay que esperarla. También es una novela que habla mucho de los niños, de cómo las sombras los protegen y hacen que si te has perdido de pequeño no lo hagas de mayor. Esa moraleja la plasmo en la ilustración de la portada.

Cita: «todos los temores aparecen cuando eres consciente de tu mortalidad». ¿Cómo diría que se combate el miedo a la muerte?

Los miedos son dudas no resueltas. Por eso nos deben enseñar a morir y también a vivir hablando de la muerte sin miedo. Yo por ejemplo quiero morir un viernes, porque es cuando me han pasado las cosas más increíbles. Pero ahora hay una sensación de infinito cuando en realidad tenemos que aceptar las pérdidas como parte del juego.

«Todo cambia tan rápido que sino estas preparado emocionalmente y nadie te educa en ese sentido...», alega. ¿Cree que la sociedad de hoy tiene esa asignatura pendiente?

Sí, sobre todo desde niños. Si en el colegio hubiesen asignaturas relacionadas con amor, sexo y muerte el mundo iría mejor. Necesitamos más educación emocional. Los niños y los adolescentes son la clave de esa felicidad, por eso el país que tenga un niño por presidente será el primero que funcione.

¿Diría que hay mucho «loco emocional»?

Creo que hay poca memoria emocional. Haces algo por alguien durante mucho tiempo y quizás fallas una sola vez y ya te tiran a la papelera. Es importante no perder el norte emocionalmente y no dejar de traficar constantemente con emociones, porque eso al final es lo más interesante del mundo.

«Cuando crees que conoces todas las respuestas, llega el universo y te cambia las preguntas». ¿En qué momento de su vida se ha vuelto un «loco emocional y empatiza con Izan, el protagonista?

Con la muerte de mi padre. Yo deje de trabajar un año porque mi padre me cuidó los 10 años del cáncer y yo sólo le pude cuidar uno a él cuando tuvo el suyo. Fíjate que yo he perdido a mucha gente en el hospital, pero la de un padre trastoca tu idea del mundo. Pero en mi vida he tenido muchos, mis cuatro cánceres, perder una pierna, un pulmón... y todavía me quedan muchas por vivir. Buenas y malas.

Izan pierde la audición, la madre, el padre... ¿Cuál es el secreto para ser feliz cuando la vida está siendo tan dura?

Parece que la sociedad actual no te deja tiempo para hacer duelo. Hay que entender que no dura solo una semana, es un periodo, y cuando lo entiendes vienen las ganancias. Por ejemplo mi época del cáncer se transformó en la serie 'Pulseras Rojas' que tanto ha ayudado a otras personas. Además quien quiere solo lo bueno realmente no está viviendo.

A casi libro por año, ¿ya hay nuevas historias en mente?

Tengo pensado escribir 11 novelas. La octava vendrá en un par de años seguida de la novena, porque me ha gustado y he visto que puedo escribir dos libros a la vez, como ha sido el caso de estos últimos.

Como persona «muy positiva», ¿qué le diría a la gente que dice que vivir viéndolo todo con tanto positivismo es imposible?

A mi me han pasado cosas muy complicadas, no es positivismo porque sí, pero simplemente les digo que si se puede vivir con una sonrisa en este mundo, ¿por qué vivir sin ella?