Adam Johnson, la verdad a través del cuento

A la verdad se puede acceder por caminos directos, pero también se puede llegar a ella dando un pequeño rodeo. Eso consigue el escritor norteamericano Adam Johnson (Dakota del Sur, 1967) en su nuevo libro, 'George Orwell era amigo mío', que llega a España de la mano de Seix Barral. Se trata de una brillante compilación de seis historias que están llenas de ingenio e ironía, también de dolor y oscuridad, y que confrontan al lector ante personajes que, siendo imaginados, parecen más reales que muchos otros que en otras obras sí son reales.

Adam Johnson.

Con 'George Orwell era amigo mío' ha ganado Adam Johnson el 'National Book Award', uno de los premios más importantes de la literatura de Estados Unidos, y sigue así una estela de éxito que había alcanzado antes su punto más alto con 'El huérfano', un retrato de la dictadura de Corea del Norte con el que consiguió el premio Pulitzer en 2013.

"Me inspiro en la tecnología, en los fenómenos naturales o en la política", cuenta Adam Johnson en conversación telefónica desde Berlín. Precisamente la tecnología, y su efecto tanto en la sociedad como en los seres individuales, marca alguno de los cuentos del nuevo libro. "Es crucial en nuestras vidas, tenemos información actualizada a cada segundo en nuestras manos gracias a los teléfonos móviles, pero vemos que también produce disfunciones", explica.

Otro de los grandes temas de Johnson es la presencia del individuo en las dictaduras. Presencia, que no es sinónimo de lucha contra ellas, ya que algunos de los personajes de sus cuentos parecen vivir más felices bajo el yugo de regímenes dictatoriales que en las democracias. "En las dictaduras no existe la libertad, pero las normas están claras. Cuando hablas con gente que vive en ellas, te dicen que la libertad es confusa y que ellos anhelan un mundo más simple", asegura el escritor, evocando una de las historias más brillantes del libro, la que da le da nombre, 'George Orwell fue amigo mío', ambientada en la Alemania de la reunificación.

En 'Pradera Oscura' Johnson relata la dura lucha de un pederasta contra sus demonios y en 'Nirvana', el autor muestra a un presidente de Estados Unidos convertido en un verdadero padre de la patria que, gracias a la tecnología, se cuela en todos los hogares para aconsejar y arropar a sus súbditos. Un amable presidente 'Gran Hermano' que no tiene similitudes con Donald Trump, explica Adam Johnson. "No, no tienen ningún parecido, no imagino a nadie pidiendo consejo a Trump", agrega. "Mucha gente está preocupada con Trump. Está dejando a muchas personas fuera del sueño americano", concluye el escritor.