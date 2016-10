Doce rincones españoles entre las maravillas del mundo

¿Cuáles son los destinos imprescindibles en el mundo? La editorial Lonely Planet ha hecho esa pregunta a sus escritores, y con las respuestas ha elaborado un libro que acaba de salir a la venta. ‘Los 500 mejores lugares para viajar’, se titula esta obra, una cuidadísma compilación de textos y fotos entre la que han sido seleccionadas doce maravillas españolas.

La que ocupa un lugar más alto es la Alhambra, en el puesto número nueve, entre las cataratas de Iguazú (ocho) y Santa Sofía de Estambul (diez). A juicio de los autores, el monumento granadino “es una de las estructuras arquitectónicas más extraordinarias del planeta, posiblemente la muestra más refinada de arte islámico del mundo y el símbolo más perdurable de Al-Ándalus, los 800 años de gobierno ilustrado morisco en la España medieval”.

La segunda española es la Sagrada Familia, en una excelente decimosexta posición. “Esta emblemática obra maestra del modernismo sigue en construcción casi 100 años después de la muerte de su autor, Gaudí”, afirma la guía. Eso sí, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha anunciado que para 2026 podría estar acabada.

Completa el podio nacional la Mezquita de Córdoba, en el puesto 73, “una interminable sucesión de arcos de herradura, cúpulas iluminadas por el lucernario y un reluciente mihrab que recuerda Las mil y una noches”.

¿Y las maravillas mundiales?

Aseguran los autores del libro que los resultados para elegir los 500 lugares imprescindibles fueron muy ajustados, salvo la primera posición del ranking, que fue, claramente, para los Templos de Angkor en Camboya, un complejo con más de mil monumentos (templos, santuarios y tumbas) en mitad de la jungla del norte de Camboya.

El resto de las maravillas, hasta la número 20, son: la Gran Barrera de Coral de Australia; el Machu Picchu (Perú); la Gran Muralla china; el Taj Mahal (India); el Parque Nacional del Gran Cañón (EE UU); el Coliseo de Roma; las Cataratas de Iguazú (Argentina-Brasil); la Alhambra de Granada; Santa Sofía de Estambul; la Medina de Fez (Marruecos); los Doce Apóstoles (Australia); Petra (Jordania); el yacimiento de Tikal en Guatemala; el British Museum en Londres; la Sagrada Familia de Barcelona; el Parque Nacional de Fiorland en Nueva Zelanda; Santorini en Grecia; las Islas Galápagos en Ecuador y el Museum of Old & New Art, en Hobart (Australia).