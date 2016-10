El 'ebook' no convence en España

El 62% de los españoles jamás han leído un libro electrónico. Es uno de los datos que ha desvelado el barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que en esta ocasión ha preguntado a los 2.483 encuestados por sus hábitos de lectura. En este sentido, el 78,6% de los encuestados prefiere leer libros en papel y sólo un 11,2% apuesta por formatos electrónicos como el 'ebook', las tabletas o los ordenadores.

Lo cierto es que en España el libro electrónico no acaba de imponerse. De hecho, un 42,2% considera que en el futuro ambos formatos -papel y digital- coexistirán sin problemas, frente al 31,7% que piensa que la mayor parte de los libros en el futuro serán electrónicos.

Casi un 40% de los españoles lee a diario el periódico Las preguntas de los hábitos de lectura de los españoles no se detiene en los libros. El barómetro del CIS también desvela la frecuencia con la que los lectores se acercan a los periódicos. Un 39,8% asegura leer casi todos los días el periódico y un 20,4% lo hace al menos una o dos veces por semana. En este sentido, el 60,5% de ellos lo leen principalmente en papel, mientras que el 31,8% prefieren el formato digital. Un 7,6% utilizan ambos formatos indistintamente. En el caso de las revistas la cosa cambia. Un 29,2% afirma que no lee casi nunca revistas y un 24,6%, nunca; mientras que un 18,5% de los encuestados lee revistas alguna vez al mes. En este caso, sin embargo, la predilección por el papel es clara. El 83,4% prefiere el papel, frente a un 11,2% que opta por el formato digital. Un 4,8% lee en ambos formatos indistintamente.

La encuesta del CIS aporta más datos interesantes. Así, el 28,6% de los encuestados asegura que lee casi todos los días, mientras que un 42,3% de los que no leen afirma que no lo hacen porque no les gusta. La falta de tiempo es la segunda razón por la que los ciudadanos no se acercan a los libros.

En cuanto a los lugares donde los españoles leen con mayor frecuencia, el hogar es el espacio favorito para un 89,8% de los encuestados, mientras que el trabajo y el transporte público se sitúan como segunda y tercera opción. Casi el 60% de los que leen lo hacen para entretenerse, un 14,1% para estar informado y un 12,3% para aprender cosas nuevas y mejorar su cultura.

Con respecto a los géneros literarios, la novela histórica es la más apreciada para un 23,8% de los encuestados, seguida por la novela de aventuras, la novela negra, la ciencia ficción y la romántica. Un 40,7% de los encuestados ha leído entre 2 y 4 libros en este último año y un 21,3%, entre 5 y 8 libros. Sin embargo, más de la mitad de los encuestados (51,8%) no ha comprado ningún libro en el último año.