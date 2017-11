Los libros más vendidos de la semana (27/10 al 02/11)

FICCIÓN - 9 'El ministerio de la felicidad suprema' de Arundhati Roy. ¿Cómo contar una historia hecha añicos? Convirtiéndote poco a poco en toda la gente. No. Convirtiéndote poco a poco en todo. El ministerio de la felicidad suprema es la deslumbrante nueva novela de la mundialmente famosa autora de El dios de las pequeñas cosas. Nos embarca en un viaje íntimo de muchos años por el subcontinente indio, de los barrios masificados de la Vieja Delhi y las carreteras de la ciudad nueva a los montes y valles de Cachemira y más allá, donde la guerra es la paz y la paz es la guerra. Es una dolorosa historia de amor y una contundente protesta, una historia contada entre susurros, a gritos, con lágrimas carentes de sentimentalismo y a veces con una risa amarga.

FICCIÓN - 10 'Hijos del fútbol' de Galder Reguera. Una historia personal sobre la afición al fútbol entendido como un juego en el que lo más divertido no es ganar sino seguir jugando. El libro sigue el hilo de las pequeñas historias de alguien que fue siempre un mal jugador, pero que procede de una dinastía de amantes de este deporte: desde el abuelo, vinculado al Athletic Club de Bilbao, hasta el propio autor, actualmente encargado de las actividades culturales de la Fundación del Athletic y amigo de escritores amantes del fútbol como Javier Marías o Juan Villoro. Este libro es un elogio al fútbol como juego, como felicidad, como infancia permanente que acompaña para siempre a quienes lo practican y lo aman

NO FICCIÓN - 1 'Cree en ti' de Rut Nieves. La autora trabajaba en un despacho de arquitectos en Alemania cuando decidió dejarlo todo y formarse como coach con algunos de los grandes referentes mundiales. «'Cree en ti' no es un libro de autoayuda. 'Cree en ti' es un libro de empoderamiento»

NO FICCIÓN - 6 'Sapiens. De animales a dioses' de Yuval Noah Harari. ¿Cómo logró nuestra especie imponerse en la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? ¿Cómo llegamos a creer en dioses, en naciones o en los derechos humanos; a confiar en el dinero, en los libros o en las leyes? ¿Cómo acabamos sometidos a la burocracia, a los horarios y al consumismo? ¿Y cómo será el mundo en los milenios venideros? En De animales a dioses, Yuval Noah Harari traza una breve historia de la humanidad, desde los primeros humanos que caminaron sobre la Tierra hasta los radicales y a veces devastadores avances de las tres grandes revoluciones que nuestra especie ha protagonizado: la cognitiva, la agrícola y la científica.

NO FICCIÓN - 3 'El poder del ahora' de Eckhart Tolle. Con más de cinco millones de ejemplares vendidos, EL PODER DEL AHORA, un fenómeno que se ha ido extendiendo de boca a boca desde que se publicó por primera vez, es uno de esos libros extraordinarios capaces de crear una experiencia tal en los lectores que pueden cambiar radicalmente sus vidas para mejor.

NO FICCIÓN -4 'La dieta de la Longevidad' de Valter Longo. Basado en un revolucionario estudio de la dieta de la población más longeva del mundo. Valter Longo, el «gurú de la longevidad», recoge uno de los más importantes descubrimientos científicos en el campo de la alimentación: la clave para prevenir y curar las enfermedades más comunes del siglo XXI.

NO FICCIÓN -5 'El Pequeño Libro Del Mindfulness' de Patrizia Collard. El mindfulness (la práctica de la conciencia plena) es la vía más sencilla para librarse del estrés y situarse en el aquí y en el ahora en cualquier momento del día.En muy poco tiempo se ha convertido en la referencia del movimiento "slow way", el modo tranquilo de interactuar con el mundo moderno y mantenerse sereno, centrado y vital en medio de los vaivenes de la vida cotidiana. Esta obra contiene más de treinta sencillas prácticas para recobrar la calma y la presencia. Aplica estos ejercicios (de entre 5 y 10 minutos de duración) en cualquier momento del día para librarte del estrés, reencontrarte contigo mismo y redescubrir el sentido de la vida.

NO FICCIÓN - 6 'Tú también puedes: Cómo conseguí perder 60 kilos y ganar salud' de Carlota Corredera. Una de las presentadoras más famosas de la televisión, explica cómo consiguió perder 60 kilos en un año.

NO FICCIÓN -7 'Defectos perfectos' de Chenoa. En plena madurez artística y personal, Chenoa pasa revista a su vida a través de las páginas de un libro sincero, donde repasa su trayectoria profesional y vital hasta llegar al presente, en el que se siente plena y feliz. El libro contiene testimonios reales, algunos verdaderamente desgarradores, junto con episodios desenfadados y anécdotas divertidas; a lo largo de sus capítulos desfi lan amores, amigos, compañeros de profesión, familiares...

NO FICCIÓN - 8 ' Ser feliz no es gratis, pero tampoco cuesta tanto' de Tamara Gorro. Para conseguir acercarnos a una vida plena y feliz es necesario llevar a cabo unas pautas que nos hagan sentirnos bien por dentro y por fuera. A través de sus consejos, Tamara Gorro nos enseña cómo sentirnos mejor en todos los terrenos de la vida: comer saludablemente, hacer ejercicio, ponernos metas alcanzables, ser disciplinados, ejercer de madres molonas, etc.