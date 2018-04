FICCIÓN | 'Bajo los cielos', de Sarah Lark. La autora cuenta una historia sobre la verdad y el silencio, sobre decisiones erróneas y correctas, sobre la confianza y el amor. En su viaje por Nueva Zelanda, Stephanie contará con la compañía de Weru, un carismático y atractivo maorí que la ayudará no solo a descubrir secretos familiares escondidos durante mucho tiempo, sino también emociones que nunca se había atrevido a sentir.

FICCIÓN | 'Morir no es lo que más duele', de Inés Plana. Un thriller en línea con las novelas que se más se venden en la actualidad. Un hombre aparece ahorcado en un pinar a las afueras de Madrid, con los ojos arrancados de cuajo. En uno de sus bolsillos se halla un misterioso papel con el nombre y la dirección de una mujer: Sara Azcárraga, que vive a pocos kilómetros del escenario del crimen. El teniente de la Guardia Civil Julián Tresser se hace cargo del caso, asistido por el joven cabo Coira, que se enfrenta por vez primera a una investigación criminal con demasiados enigmas.

NO FICCIÓN | 'Morder la manzana', por Leticia Dolera. Es este uno de esos libros esenciales que nacen de la necesidad y de la urgencia. Porque Leticia Dolera necesita contar por qué es feminista y por qué todas deberíamos serlo. Un camino vital en el que se ha encontrado con personas inspiradoras, lecturas reveladoras, anécdotas ―de las buenas, de las malas y de las peores― vividas muy de cerca o en primera persona.

NO FICCIÓN | 'Insultario', de Ángel Mª Fernández y José Antonio Ruiz. Insultar con ingenio e inteligencia requiere clase, elegancia y una preparación que no todo el mundo tiene, según defienden los riojanos Ángel María Fernández y José Antonio Ruiz en su libro "Insultario", concebido como un manual de autodefensa ante las ofensas cotidianas.

NO FICCIÓN | 'Memoria del comunismo. De Lenin a Podemos', de Federico Jiménez Losantos. Cien años y cien millones de muertos después, ¿por qué el comunismo sigue siendo una ideología respetada? Buceando en las fuentes originales -de Marx, Bakunin y Lenin al Che o Pablo Iglesias- este libro explica la naturaleza real del comunismo, sus raíces filosóficas y políticas, los errores habituales sobre su historia y el hecho más terrible: que, cien años y cien millones de muertos después, siga siendo una ideología respetada entre políticos, profesores y periodistas.

NO FICCIÓN | 'La llamada de la tribu', de Mario Vargas Llosa. La diferencia entre La llamada de la tribu y otros libros como 'El pez en el agua' es que aquí el protagonismo no lo tienen las vivencias del autor, sino las lecturas que moldearon su forma de pensar y de ver el mundo en los últimos cincuenta años.

NO FICCIÓN | 'Maestros de la costura', por VV.AA. En Maestros de la Costura descubrirás todo lo necesario para iniciarte en este apasionante mundo: desde lo que has de tener en tu costurero básico hasta entender patrones, pasando por conocer las principales puntadas a mano y a máquina.

BOLSILLO | 'El Principito', de Antonie de Saint-Exupéry. Viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que tuve una avería en el desierto del Sahara, hace seis años. Algo se había roto en mi motor. Y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar, solo, una reparación difícil. Era, para mí, cuestión de vida o muerte. Tenía agua apenas para ocho días. La primera noche dormí sobre la arena a mil millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos, pues, mi sorpresa cuando, al romper el día, me despertó una extraña vocecita que decía: "Por favor..., ¡dibújame un cordero!".