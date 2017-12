Los 10 libros más vendidos de la semana

'El fuego invisible' de Javier Sierra. David Salas, un prometedor lingüista del Trinity Collage de Dublín, se encuentra, después de aterrizar en Madrid para pasar sus vacaciones, con Victoria Goodman, una vieja amiga de sus abuelos y con su joven ayudante, una misteriosa historiadora del arte. Ese hecho trastocará sus planes y lo empujará a una sorprendente carrera por averiguar qué ha sucedido con una de los alumnos de la escuela de literatura que regenta lady Goodman. Para su sorpresa, la clave parece esconderse en el mito del grial y su vinculación con España. Remotas iglesias románicas de los Pirineos, colecciones de arte en Barcelona, libros antiguos y extraños códigos en piedra se alinean en una trama llena de intriga que nos hará pensar sobre el origen de toda inspiración, literatura y arte verdaderos.

'Origen' de Dan Brown. Robert Langdon, profesor de simbología e iconografía religiosa de la universidad de Harvard, acude al Museo Guggenheim Bilbao para asistir a un trascendental anuncio que «cambiará la faz de la ciencia para siempre». El anfitrión de la velada es Edmond Kirsch, un joven multimillonario cuyos visionarios inventos tecnológicos y audaces predicciones lo han convertido en una figura de renombre mundial. Kirsch, uno de los alumnos más brillantes de Langdon años atrás, se dispone a revelar un extraordinario descubrimiento que dará respuesta a las dos preguntas que han obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos: ¿Adónde vamos? ¿De dónde venimos?

Los pacientes del doctor García', de Almudena Grandes. Thriller y novela de espías, Los pacientes del doctor García es tal vez la historia más internacional y trepidante de Almudena Grandes, su narración más ambiciosa, en la que conecta acontecimientos reales y desconocidos de la segunda guerra mundial y el franquismo, para construir las vidas de unos personajes que no sólo comparten la suerte de España, sino también la de Argentina.

'Patria' de Fernando Aramburu. El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio para contarle a la tumba de su marido el Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido volver a la casa donde vivieron.

'Una columna de fuego', de Ken Follet. Una columna de fuego arranca cuando el joven Ned Willard regresa a su hogar en Kingsbridge por Navidad. Corre el año 1558, un año que trastocará la vida de Ned y que cambiará Europa para siempre.

'Around the cornero' es una especie de diario, uno muy especial. Durante un año hemos ido recogiendo nuestras vivencias a través de textos y fotografías para poder mostrar el otro lado de «Around The Corner»; lo que hay detrás de la vida del youtuber. Se podría decir que este libro es una forma de conocernos a través de nuestros ojos y de nuestras mentes. Y también es una forma de presumirles a nuestros nietos cuando seamos mayores.

'La alegría de cocinar', de Karlos Arguiñano. Libro de cocina pensado para enseñar a los que no saben y para convertir en grandes cocineros a quienes ya dominan el arte de la cocina. Una obra de referencia para tener siempre a mano, que nos descubre el universo infinito de posibilidades que unos pocos ingredientes ofrecen y que incluye también algunas de las recetas favoritas de Karlos. Ordenado por ingredientes, aprenderemos a sacarle a cada uno de ellos el mejor partido, y a elaborar desde sencillos platos para un almuerzo hasta grandes banquetes para las ocasiones especiales.

'Sapiens. De animales a dioses', de Yuval Noah Harari. Se trata de una breve historia de la humanidad desde los primeros humanos que caminaron sobre la Tierra hasta los radicales y a veces devastadores avances de las tres grandes revoluciones que nuestra especie ha protagonizado: la cognitiva, la agrícola y la científica. A partir de hallazgos de disciplinas tan diversas como la biología, la antropología, la paleontología o la economía, Harari explora cómo las grandes corrientes de la historia en este libro.

'Oriente medio, Oriente roto', de Mikel Ayestaran. Cuando Mikel Ayestaran decidió ́convertirse en reportero de guerra, dejando atrás un apacible trabajo de redacción, no tuvo demasiadas dudas sobre hacia donde iba a dirigir sus pasos. Oriente Medio no es la única zona caliente del planeta, pero sí ́la que no falta ningún día en las secciones de internacional de los medios de todo el mundo. Marcada por profundas divisiones é́tnicas, polí́ticas y religiosas, en la regió́n las potencias mundiales y los regí́menes locales dirimen sus diferencias a travé́s de terceros países y crecen grupos terroristas que han llegado a erigirse en amenaza global, como Al Qaeda o Estado Islámico.