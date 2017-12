Los libros más vendidos del del 17 al 23 de diciembre de 2017

. Thriller y novela de espías, Los pacientes del doctor García es tal vez la historia más internacional y trepidante de Almudena Grandes, su narración más ambiciosa, en la que conecta acontecimientos reales y desconocidos de la segunda guerra mundial y el franquismo, para construir las vidas de unos personajes que no sólo comparten la suerte de España, sino también la de Argentina.

. Los Heffley deciden escapar del frío y de las tensiones navideñas con una escapada a una isla tropical. Pero la familia de Greg no tardará en descubrir que eso del paraíso tampoco era para tanto. Las insolaciones, los problemas estomacales y las picaduras de insectos amenazan con echar a perder el viaje familiar y el deseado descanso.

. Libro de cocina pensado para enseñar a los que no saben y para convertir en grandes cocineros a quienes ya dominan el arte de la cocina. Una obra de referencia para tener siempre a mano, que nos descubre el universo infinito de posibilidades que unos pocos ingredientes ofrecen y que incluye también algunas de las recetas favoritas de Karlos. Ordenado por ingredientes, aprenderemos a sacarle a cada uno de ellos el mejor partido, y a elaborar desde sencillos platos para un almuerzo hasta grandes banquetes para las ocasiones especiales.

. Cuando Mikel Ayestaran decidió ́convertirse en reportero de guerra, dejando atrás un apacible trabajo de redacción, no tuvo demasiadas dudas sobre hacia donde iba a dirigir sus pasos. Oriente Medio no es la única zona caliente del planeta, pero sí ́la que no falta ningún día en las secciones de internacional de los medios de todo el mundo. Marcada por profundas divisiones é́tnicas, polí́ticas y religiosas, en la regió́n las potencias mundiales y los regí́menes locales dirimen sus diferencias a travé́s de terceros países y crecen grupos terroristas que han llegado a erigirse en amenaza global, como Al Qaeda o Estado Islámico.