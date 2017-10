Los libros más vendidos de la semana (21/10 al 27/10)

NO FICCIÓN - 1 'Los cuentos y cuentas de la independencia' de Josep Borrell y Joan Llorach. La aritmética usada como arma arrojadiza suele parecer infalible, a no ser que se pongan en duda las hipótesis en las que se basan los cálculos. Esto es lo que sucede con los miles de millones de euros que España “le roba” a Catalunya que sirven a Artur Mas y a Oriol Junqueras para justificar la independencia de Catalunya. Pero ¿cómo se ha calculado esa cifra? ¿Por qué son tan diferentes los saldos de las balanzas fiscales según quien las calcule? ¿Sufre realmente Catalunya un “expolio” fiscal? ¿Cuán marginada está en las inversiones del Estado?

NO FICCIÓN - 2 'El caballero de la armadura oxidada' de Robert Fisher. El protagonista, un caballero egocéntrico, que no consigue comprender y valorar con profundidad lo que tiene, es descuidado sin querer con las cosas y las personas que lo rodean. De esta forma se va encerrando poco a poco dentro de su armadura, hasta que ésta deja de brillar y se oxida; cuando se da cuenta, ya no puede quitársela. Prisionero de sí mismo, emprende un viaje por tres distintos castillos a través del "sendero de la verdad", mientras se va dando cuenta de muchas cosas que nunca había notado, reflexiona y así va siendo poco a poco mejor persona y al final logra deshacerse de la armadura que le había imposibilitado abrirse al mundo.