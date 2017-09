'L'Alqueria Blanca' no se olvida Un momento del rodaje de 'L'Alqueria Blanca'. / damián torres La ficción que marcó un hito en la televisión valenciana cumple diez años de su estreno. Los productores presentan un proyecto a la nueva RTVV para mantener viva la serie que catapultó actores y logró audiencias multitudinarias NOELIA CAMACHO Domingo, 24 septiembre 2017, 21:25

valencia. La ficción valenciana cambió un 23 de septiembre de 2007 cuando se estrenó el primer episodio de 'L'Alqueria Blanca'. En ese momento, ya nada volvió a ser igual para el audiovisual de la Comunitat. Comenzó a vivirse un momento de esplendor televisivo en el que cada semana cerca de medio millón de valencianos se reunían frente a la pequeña pantalla. Los actores sintieron el cariño del público y aquellos rostros se convirtieron en parte de los hogares de todas las comarcas de la Comunitat. 'L'Alqueria Blanca era de todos los valencianos. Nadie escapaba a la vida de los Pedreguer y los Falcó. Todos querían comprar en la tienda de Blanca o tomar un vino en el bar de Sento. Los telespectadores sintieron como suyo el amor imposible entre Jaume y Asun y rieron con las ocurrencias de Tonet. 'L'Alqueria Blanca' había dejado de ser una simple serie a formar parte de la educación sentimental de muchos valencianos. Una década después, algunos de los responsables del audiovisual, rememoran el momento en el que aquellas notas musicales, donde la propia Carme Juan cantaba aquello de «Seguint un riu de padres d'aigua dolça...», se convirtieron en un fenómeno mucho más que televisivo.

«Aún me llaman Rafel por la calle y la gente me sigue preguntando si la serie va a volver». El actor Juan Gea, que daba vida a Rafel, afirma que el proyecto demostró que en la Comunitat se podían hacer productos de calidad y que atrajeran al público. «No sólo hubo una importante generación de actores que se dio a conocer y otra que logró la visibilidad que se merecía, sino que nos dimos cuenta de que había grandes profesionales en la parte técnica y que, a su sombra, han ido creciendo muchos más», argumenta.

Pese a que su personaje fallecía en la serie, él sigue guardando un «recuerdo imborrable» de aquella etapa de su vida. No fue fácil abandonar un proyecto que había logrado aunar tanto la popularidad entre los espectadores como las buenas críticas. Sin embargo, confiesa, «cuando me marché me di cuenta de que había vida detrás de 'L'Alqueria'», bromea. «Estuve tres años, pero no puedo olvidar la ilusión con la que todo el mundo trabajaba», asevera. Hoy, triunfa en 'El Ministerio del Tiempo'. No fue el único que logró dar el salto a la parrilla nacional pese a tener tras de sí una larga trayectoria actoral.

El actor Ferran Gadea, el inolvidable Tonet, afirma que sin aquella ficción «no hubiera podido participar en películas y series fuera de la Comunitat». El intérprete, que fue de los que resistieron hasta el abrupto final de la serie tras el cierre de RTVV, recuerda aquellos primeros pasos de la serie con mucha ilusión. «Yo tenía la sensación de aquel proyecto sí iba a funcionar», cuenta. Y no se equivocó. Aunque le costó arrancar, la serie llegó a convertirse en un fenómeno de masas. «Venían autobuses al rodaje. A mí aún me recuerdan cada día 'L'Alqueria Blanca'. La gente no la ha olvidado», asegura.

No obstante, Gadea es sincero y confiesa que mientras Canal 9 languidecía en sus últimos tiempos la serie también bajaba su calidad. «Lo que más lamento de lo que pasó fue que la ficción no tuvo el final que se merecía, por los que trabajábamos en ella y por el público que siempre le fue fiel», asevera. El actor se refiere al hecho de que los últimos episodios tuvieron que ser retransmitidos por la web cuando la televisión valenciana dejó de emitir.

No sólo Juan Gea o Ferran Gadea disfrutaron del éxito cosechado por el formato. Otros intérpretes de la región, curtidos muchos de ellos sobre las tablas o el doblaje, también adquirieron una popularidad casi desmesurada. Actores como el desaparecido Joan Molina, que se ponía en la piel del entrañable alcalde don Miquel, o Berna Llobell, inolvidable en el papel del Tio Pep, fueron sólo algunos de los profesionales que adquirieron esa ansiada visibilidad ante el público de la región. Actrices como Lola Moltó, como Dora, o Carme Juan, en el personaje de Blanca, no sólo bebieron de las mieles de la popularidad de la serie sino que, además, se embarcaron en el proyecto que subió la trama a los escenarios. 'On collons està Sento?' fue el 'spin off' teatral de la serie. Logró reunir también a miles de espectadores.

Pero si de algo sirvió 'L'Alqueria Blanca' fue también para convertirse en trampolín para aquellos jóvenes actores y actrices que comenzaban a dar sus pasos en el audiovisual de la Comunitat. Hay varios ejemplos. Entre los más significativos, el caso de Miguel Barberá, conocido como Jaume o Nani Jiménez, que interpreta a la inocente Asun. Una historia de amor que traspasó la pequeña pantalla y que les llevó a ambas a trabajar en algunos proyectos nacionales. En el caso de Jiménez, fue una de las protagonistas de los capítulos finales de 'El internado', una serie juvenil de Antena 3. Pero también ocurrió lo contrario. El reconocimiento que tuvo la ficción hizo, además, que otros intérpretes que habían alcanzado la fama en la televisión nacional, regresarán a la Comunitat. Así lo ocurrió a Iris Lezcano quien, después de participar en 'Sin tetas no hay paraíso' volvió a casa para dar vida a Anna.

No obstante, como señala el productor Ximo Pérez, «el caso más significativo fue el de Álex Gadea». El actor, que asumió el personaje de Diego cuando la serie ya llevaba grabadas unas cuantas temporadas, llegó a convertirse en todo un ídolo tras protagonizar 'El secreto de Puente Viejo'. La telenovela de las tardes de Antena 3 catapultó a un intérprete que acaba de regresar a la pequeña pantalla con el proyecto 'Tiempos de guerra'. «Su carrera ejemplifica a la perfección el 'star-system' que se creó alrededor de'L'Alqueria Blanca'», sostiene Pérez.

¿Y el futuro?

Durante los últimos años, el espíritu del programa se ha intentado mantener a través no sólo de la obra de teatro sino también gracias a una película, 'Benidorm Mon Amour', que llegó a las salas el año pasado aunque no logró repetir el éxito de los anteriores productos. Pese a ello, la productora de todos estos proyectos quiere que 'L'Alqueria' regresa a la pequeña pantalla. Los productores de la serie están en conversaciones con los responsables de contenidos de la nueva RTVV -que volverá a emitir bajo el nombre de Àpunt- para que la marca sobreviva en la parrilla. Obviamente, asegura Ximo Pérez, el formato podría cambiar para adecuarse a las nuevas necesidades de la cadena. Los actores y algunas de las tramas podrían ser diferentes, aunque la esencia de la serie se mantendría.

Esto es lo que se le ha planteado a los responsables de la nueva televisión en una reunión celebrada hace escasos días. «No se ha cerrado la puerta, nos han dicho que lo van a estudiar», asevera el productor.

No hay que olvidar, sin embargo, que en la selección de contenidos realizada por el Alto Consejo Consultivo de Radiodifusión, Televisión y otros Medios seleccionó cuatro series para Àpunt entre las que no se encontraba 'L'Alqueria Blanca'. En ese momento, la razón principal esgrimida fue el pleito que la productora mantenía con la extinta RTVV y que se saldó con una indemnización de 400.000 euros.

Ahora se abre, de nuevo, la oportunidad de que la ficción regrese a la pequeña pantalla. Porque ni la serie ni sus protagonistas han sido olvidados por el público valenciano.