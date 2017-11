La justicia confirma la sentencia que ordena devolver los bienes de Sijena EFE HUESCA. Viernes, 1 diciembre 2017, 01:01

La Audiencia de Huesca confirmó ayer la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de la capital altoaragonesa que ordena a la Generalitat de Cataluña a devolver 44 piezas del patrimonio histórico del Monasterio de Sijena. El tribunal oscense rechaza así los recursos interpuestos desde la Generalitat y el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) contra la sentencia que acordaba la restitución de todas las piezas adquiridas «ilegalmente» por la administración catalana a su ubicación original.

La sentencia, que condena a la parte catalana al pago de las costas, rechaza todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por los recurrentes y advierte de que la demanda interpuesta por Aragón no tenía por fin «interferir» en las competencias de la Generalitat sino evidenciar que los bienes procedentes de Sijena no deberían integrar su patrimonio. Esta situación no afecta «en absoluto» al conjunto patrimonial que pertenece a Cataluña «legítimamente».