Els Joglars celebra en Valencia sus 55 años de resistencia

CARMEN VELASCO Martes, 13 junio 2017, 20:15

Els Joglars celebran 55 años de trayectoria. Más de medio siglo subiendo al escenario la realidad más próxima tamizada por el humor y la crítica. Durante estas décadas Els Joglars se han ganado público fiel en el patio de butacas y enemigos fuera de los teatros. La rebeldía, la ironía y la provocación forman el ADN de la compañía catalana sostiene el director Ramon Fontserè, quien tomó el relevo de Albert Boadella en 2012. Els Joglars no es una compañía al uso. Ha combinado popularidad con un teatro alejado del convencionalismo. Hace gala de un trabajo artesanal que combina con irreverencia para «buscar lo que cuesta ver», señala.

«Hacemos lo que nos gusta a pesar de todo. El teatro es juego y, tras 55 años, Els Joglars sigue jugando», asegura Fontserè, que mañana estrena 'Zenit. La realidad a su medida' en el teatro Olympia de Valencia. Los 55 años de Els Joglars se conmemoran con teatro y con cine dado que este jueves se proyectará el documental 'La zarza de Moisés', dirigido por Arantxa Aguirre, en el que se refleja el proceso creativo de la formación.

'Zenit', que se representará hasta el domingo 18 de junio, es una «alerta al ciudadano, sin maniqueísmo, sobre los medios de comunicación, los periodistas y las redes sociales». En esta pieza Fontserè representa a Martín, un periodista quijotesco y cargado de virtudes éticas (objetividad, investigación, paciencia, etcétera). El actor asume el rol de su personaje ante las preguntas de LAS PROVINCIAS para resumir la trayectoria de Els Joglars en un titular: «Resistencia». «Seguimos resistiendo», ratifica.

Nada tiene que ver el país de hoy con el de 1962, cuando nació la compañía. Fontserè echa la vista atrás y recuerda las amenazas que recibían Els Joglars también en Valencia. «Nosotros veníamos a la ciudad en la época de Valencia Cinema. Éramos jóvenes y lo vivíamos con cierta inconsciencia», rememora y cita las obras 'Teledeum' y 'La increíble historia del Dr Floit y Mr Pla'.

En los 55 años de vida de Els Joglars por Valencia han pasado gobiernos de todos los signos. Pese «a las mascletàs impresionantes no hemos faltado nunca», en palabras de Fontserè. «Valencia es una plaza a la que siempre hemos venido porque posee un rescoldo de público y queremos que una vez por todas vuelva a llamear. Continuaremos viniendo mientras se pueda», asegura.

La resistencia es más feroz en Cataluña, su lugar de origen. «Seguimos pagando el castigo de nuestra crítica al nacionalismo y toda esta farsa, que es difícil representar teatralmente», explica. «La penetración de esto es tan grande que ya el propio público deja de ver Els Joglars por nuestro enfrentamiento de Albert Boadella y el de ahora con el nacionalismo. No nos vienen a ver y es como una muerte civil. Es una manera de repulsa a nuestro teatro», lamenta el director de la formación catalana.

«No somos nacionalistas y nuestra postura ha ocasionado pérdida de público en Cataluña», señala. Los programadores tampoco son ajenos al ambiente político. 'Zenit', apunta Fontserè, tiene dos bolos cerrados: uno en Sant Feliu de Guisols y otro en L'Hospitalet de Llobregat. «No creo que salgan más», piensa en voz alta. A esta situación se une que el teatro vive «una de sus horas más bajas». Y otra vez: «A resistir». ¿Continuarán otros 55 años? «Dejémoslo en 20», contesta Fontserè con sentido del humor.

Ni el país es hoy como hace medio siglo, ni los medios de comunicación tampoco. «El periodismo es un oficio estratégico y ocupa un lugar muy peligroso porque sin periodistas no hay democracia y sin periodismo la gente no puede tomar decisiones. 'Zenit. La realidad a su medida' es una alerta al espectador de '¡cuidado! no nos creamos todo'», explica el director de la formación, a quien le gustaría que el espectador abandonara el patio de butacas del Olympia con dudas.

«No me imagino a Pla o a Chaves Nogales pendientes de algoritmos como sucede ahora para que las informaciones se acomoden a los gustos preferencias del lector», explica el actor y director.

Los periódicos conviven ahora con «el bombardeo de las nuevas tecnologías. Las redes sociales a veces son cloacas y refugio de miserables», añade. Como advertencia, como consejo o como método, recuerda, «no nos lo creamos todo».