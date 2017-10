Jesús Enrique Colombo: «Tenía el aductor como si me lo hubiesen cortado con una tijera»

"Cuando entré en la enfermería le dije al doctor que hiciera lo que tuviera que hacer para poder estar en Zaragoza, pero cuando me abrió me dijo que era imposible, que tenía el aductor como si me lo hubiesen cortado con una tijera. Llevo un destrozo grande". Son palabras de Jesús Enrique Colombo, el novillero venezolano herido el pasado lunes en Valencia y que debía tomar este miércoles la alternativa en Zaragoza de manos de un padrino de lujo, Enrique Ponce. Sin embargo, una seca cornada de 25 centímetros en el muslo derecho va a impedirle, al menos de momento, cumplir el sueño del doctorado. "Apenas caí al suelo sentí que la cornada era dura, sentí que el pitón entró fuerte. Lo primero que pensé fue en Zaragoza, claro. En Valencia me jugaba mucho porque sabía que a la vuelta de la esquina estaba la alternativa. Esta vez salió cruz", expone desde la Casa de la Salud.

"Era el peor día para que me pegaran una cornada, pero sucedió. Así es esto del toro. Sabía que esto podía pasar, era algo que tenía claro y lo he pagado ahora", relata el espada, que continúa: "Dentro de lo que cabe he tenido suerte porque la cornada bordeó la femoral, sin afectarla. Fue un milagro. Los médicos me han dicho que tengo que estar todavía unos días en el hospital". Asimismo, sobre los plazos de recuperación admite: "Por mí volvería al toro ya mismo, pero soy consciente de que puede que tarde algún tiempo porque hay mucho destrozo. Estaré en torno a un mes o poco más, pero trataré de recuperarme cuanto antes porque yo no puedo estar quieto en una cama".

Tras este contratiempo, los planes para la alternativa han cambiado. No será en Zaragoza… pero ¿y en América? "El objetivo es recuperarse y cuando lo esté tomaremos una decisión al respecto. Ahora tengo una campaña americana importante y tengo que aprovecharla. Hay posibilidades de tomarla en una plaza importante y con un cartel fuerte. Ya que no fue en Zaragoza, que sea en otra plaza con categoría para así poder empezar la próxima temporada en las ferias de España como matador de toros", concluye esperanzado.