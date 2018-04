Javier Fesser asegura que no ha tirado la toalla pese a la realidad del cine español El cineasta Javier Fesser, ayer, en Valencia. / irene marsilla MARTA BALLESTER VALENCIA. Miércoles, 4 abril 2018, 23:52

Comenzó su nueva película queriendo demostrar que todos somos iguales, pero el cineasta Javier Fesser ha acabado reconociendo que se equivocaba. «Todos somos maravillosamente diferentes y es ahí radica nuestro atractivo y nuestra manera de ser únicos», expresó el director en la presentación de 'Campeones' en los cines Kinépolis de Valencia.

Una cinta donde el equipo de protagonistas dan una lección de vida. «A pesar de no ser actores y tener una discapacidad intelectual he aprendido muchísimo a nivel profesional de todos ellos», confesó Fesser. Su grupo de «supercapacitados» liderados por el actor Javier Gutiérrez le han hecho «salir de la zona de confort». «Cuando tienes delante de cámara un material humano tan auténtico y valioso no te quieres perder nada, por ello el rodaje ha sido muy flexible y abierto para no renunciar a nada», explicó.

El cineasta alegó haber dado el 500% en este filme que demuestra que «todo el mundo tenemos una discapacidad, por eso es muy osado juzgar y poner etiquetas». En el cine español lamenta que sea la de «precaución». «Muchas veces nuestro audiovisual no llega porque no atraviesa esa etiqueta que pone en duda el interés de lo que contamos», declaró. «Es una pena porque ahora mismo en España se producen películas de una variedad espectacular y eso es un síntoma de buenísima salud», apuntó. Aún así el proceso de mejoría va «poco a poco», por ello parte de la satisfacción de haber hecho 'Campeones' «es saber que durante el proceso ha habido muchos momentos que la realidad nos ha puesto en bandeja el tirar la toalla y no lo hemos hecho», manifestó. «Muchas veces te da la excusa perfecta para decir ha sido imposible, hemos querido pero no ha podido ser», añadió.

Fesser estaba convencido que nada iba a frenar esta película que además de «taquillera es también de escuela». «El cine es una herramienta impresionante para educar, concienciar, hacer soñar o básicamente meterte en la piel de otro, que es justamente lo básico de la educación: conoce al otro y te comprenderás mejor a ti mismo. España lo debería tener más en cuenta como lo hacen en Francia. Allí 'Capeones estará tanto en las salas comerciales como en las aulas», expresó.

Esta comedia donde «la discapacidad se trata con naturalidad, se ríe y emociona sin complejos» se estrenará el viernes en los cines de toda España y asegura «no dejar indiferente a nadie», concluye.