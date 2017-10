Los Jaime I alertan de la pérdida de una generación de investigadores por la crisis De izquierda a derecha, Susana Marcos, Fernando Martín, Carmen Herrero, Alicia Asín, Anna Maria Traveset y Josep Dalmau. / Damián Torres Las cuatro mujeres premiadas reivindican en Valencia que «el talento no tiene género» CÉSAR CAMPOY VALENCIA. Sábado, 28 octubre 2017, 01:02

Las jornadas previas a la ceremonia de los Premios Rey Jaime I también se han visto salpicadas por la crisis en Cataluña. Finalmente será la Reina la encargada de presidir el acto, después de que Felipe VI haya despejado su agenda para la próxima semana y no acuda a La Lonja, como estaba previsto. Sí que discurrió con normalidad el encuentro de los seis ganadores de esta 29ª edición con los medios y el público celebrado ayer, aunque estuvo marcado por cierto sentimiento agridulce. Las evidentes muestras de orgullo exteriorizadas por los protagonistas contrastaron con cierto mensaje pesimista de cara al presente y futuro de la investigación y la ciencia en España. Si Fernando Martín -Premio de Investigación Básica por ser uno de los pioneros en el campo de la attoquímica- alertó de la posibilidad de ruptura de la cadena de información entre científicos de distintas generaciones, el doctor Josep Dalmau -Premio de Medicina Clínica, entre otros logros, por identificar una nueva categoría de enfermedades inmunológicas- fue mucho más allá: «Hay un desinterés crónico por invertir en ciencia, a pesar de que existe gente muy competitiva. En el campo de la investigación ya existe una generación perdida. Muchos profesionales se han ido y no regresarán. Yo salí de España hacia Estados Unidos para un año, y me quedé 25». Una cuestión de rigidez e inmovilismo que, según los comparecientes, tiene tanto que ver con la falta de apoyo institucional, como con la condición de «rigidez» que prima en la estructura universitaria. Esta precariedad es tal, que varios de los premiados aseguraron que utilizarían los 100.000 euros con que está dotado el reconocimiento, para tratar de «atar» a alguno de esos jóvenes profesionales que trabajan con ellos.

Bajo la atenta mirada del profesor Santiago Grisolía, los galardonados analizaron la actualidad. Como era de prever, la declaración de independencia de Cataluña fue puesta sobre la mesa. La catedrática de Fundamentos del Análisis Económico, Carmen Herrero, premiada en el apartado de Economía por su trabajo en el sector, en su vertiente más comprometida y equitativa, aseguró: «Es algo malo, tanto para Cataluña, como para España. Los mercados reaccionan rápidamente a estas cosas. El dinero no tiene localización y busca lugares donde no haya riesgo». Herrero recordó que la crisis ha castigado a las «capas más bajas y sensibles» y advirtió de que unas políticas de recuperación no meditadas pueden «abocarnos a todos al desastre a medio y largo plazo».

En esta edición, por primera vez, el número de mujeres premiadas ha superado al de hombres -cuatro de los seis totales-. Un hecho que, según Alicia Asín -Premio a la Emprendedora, como responsable de Libelium, una empresa dedicada al diseño y fabricación de sensores para convertir a las ciudades en inteligentes- «no debería ser noticia. El talento no tiene género. Sí me preocupa la espantada de mujeres que está habiendo en las carreras de Ciencias. Si esto sigue así, los únicos referentes femeninos que tendrán las jóvenes seran las modelos y celebrities».

Anna Maria Traveset -Premio Protección al Medio Ambiente-, por su parte, reconoció que, el simple hecho de que su nombre estuviera «en boca de tantos premios Nobel» era un lujo, y valoró como «tremendo» que la media de edad de los científicos que trabajan en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sea de 50 o 51 años, mientras que Susana Marcos -Premio Nuevas Tecnologías-, reclamó una «agilización de las estructuras que gestionan la investigación», y criticó que no existieran «suficientes lugares donde ejercer la especialización».