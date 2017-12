«Las instituciones culturales deben estar por encima de los partidos y la política» Juan Manuel Bonet Director del Instituto CervantesEl exgerente del IVAM dice desconocer los planes de ampliación del centro de Cortés pero defiende «el proyecto interesante del MuVIM» N. CAMACHO VALENCIA. Miércoles, 20 diciembre 2017, 23:57

El director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, fue durante cinco años titular del IVAM (200-2005). Una etapa en la ciudad que recuerda con cariño pero que deja en el pasado. Ahora, centrado en la institución en la que apenas lleva un año, defiende que la cultura está por encima de partidos y política.

-Como Max Aub, usted también regresa a Valencia...

-Yo vuelvo siempre encantado a Valencia. Aquí pasé casi cinco años en el IVAM y para mí fue una etapa muy importante. Le tengo un gran cariño a ese museo y, muchas de las cosas que empecé a desarrollar aquí, pero también las desarrollé en el Reina Sofía.

-En enero se cumple un año de su llegada al Instituto Cervantes. ¿Qué balance hace? ¿Ha podido cumplir todos sus objetivos?

-En un año no se consiguen objetivos. Hasta hace tres meses, he estado en una fase de aterrizaje. He ido configurando mi equipo nuevo, con incorporaciones nuevas. Ahora es cuando he empezado a hacer una programación en la sede central. Una institución como el Cervantes es una entidad a la que cada director aporta su grano de arena. Yo tengo aspiraciones que voy materializando. Una es la de reformar la fuerza de la cultura tanto en nuestra sede como en nuestra red de centros. Debemos ser los escaparates más exigentes para difundir la cultura de nuestro país.

-Durante la presentación de la muestra de Max Aub ha citado la polémica en la que el Ayuntamiento de Madrid eliminó el nombre del escritor de una sala de teatro. ¿Defiende que las instituciones culturales deben estar por encima de políticos y partidos?

-Por supuesto, deben estar por encima. En el caso de Max Aub, hablé con la alcaldesa, que se dio cuenta de que esta exposición había nacido en respuesta a aquello. A mí me pareció un suceso muy triste, porque estamos hablando de un autor exiliado, alguien que había apostado por su tierra adoptiva. Creo que, en torno al Cervantes, existe un consenso básico. Cuando fui al Senado a explicar todos los grupos las líneas del Cervantes, los políticos respaldaron este hecho. En general, en las entidades que he estado lo he tenido claro: no se puede dirigir en clave partidista.

-Desde la distancia, ¿cómo ve el rumbo artístico del IVAM?

-Hace tiempo que no he ido al IVAM. No suelo meterme ni a favor ni en contra de la política cultural de un museo que yo haya dirigido. Al IVAM le deseo toda la suerte, le tengo un enorme cariño. La Comunitat Valenciana es una autonomía a la que he seguido muy de cerca y en la que hay muy buenos artistas y galerías.

-No me resisto a preguntarle qué le parece que el IVAM pretenda crear una subsede en el MuVIM.

-No me meto. Con el MuVIM he colaborado también en la etapa de Román de la Calle, que tenía a Carlos Pérez de jefe de exposiciones. El MuVIM es un proyecto muy interesante, con muestras que han marcado época.