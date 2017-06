El ingenio y la chispa no tienen género Aseguran que el sector de la risa ha cambiado, que la gracia de los chistes depende «de los temas que se toquen» y apuestan por montajes «inteligentes» Las cómicas españolas defienden el humor sin distinguir el sexo ELISABETH G. IBORRA Domingo, 25 junio 2017, 01:44

La primera pregunta obligada es si existe un HUMOR FEMENINO así, en mayúsculas, o depende más del cerebro o la inteligencia de cada persona. Raquel Martos, escritora y periodista, no cree «en la clasificación del humor en función del género. Pero ninguna de las acciones creativas, incluido el humor, es ajena al entorno social, cultural y geográfico, tampoco a la propia construcción emocional de quien las lleva a cabo; en este sentido y, frente a ciertos asuntos, sí se observa en algún caso la diferencia».

En esa línea, Juan Andrés García Ropero, director de programas de Globomedia, productora de 'El Club de la Comedia', opina que «depende de los temas que toquen. No es más capaz una mujer o un hombre, pero dada la visión de la mujer sobre determinados asuntos, por ejemplo 'Si los hombres tuvieran la regla', tiene más sentido que los hagan ellas».

La monologuista Raquel Sastre coincide en que «depende de cada persona. Hay humoristas que hacen su texto desde el punto de vista de su género y otros que hacen un texto que podría interpretar otro humorista de distinto género. Lo de la inteligencia no tiene que ver con el tipo de humor (masculino o femenino), sino con la calidad de los chistes. Y con lo que cobres por contarlos: cuanto más dinero, más lista eres», bromea.

Por su parte, Marta Flinch, economista y actriz que graba unos monólogos divertidísimos sobre economía, asegura no tener ni idea de si hay un humor propiamente femenino, pero elucubra que «somos intrépidas, honestas, sensibles y jugamos muy bien con la 'ternura' que despertamos para dar la estocada. Por decir algo», ironiza.

Sastre señala, con sorna, que la mayor característica en común entre las humoristas españolas «es que casi todas hacemos los monólogos en castellano. El humor, al igual que ocurre con la música, no tiene un solo estilo. Eso sí, gracias a la fiscalía y la Ley Mordaza compartimos el miedo a terminar delante del juez por un chiste que es, al fin y al cabo, una obra de FICCIÓN».

A priorir, Martos tampoco encuentra «un elemento común, porque no creo en un humor femenino como tal. Sí es cierto que las mujeres, como en el resto de los campos, nos vamos abriendo paso en un terreno reservado históricamente para los hombres y quizá sí observo cierta timidez en todas nosotras, de algún modo se percibe que estamos accediendo a un palco que no nos dejaban ocupar». A ese respecto, Flinch recuerda que «hubo una época en la que las mujeres solo podían hacer humor de su aspecto o sus relaciones; afortunadamente, las mujeres vivimos en un mundo global en el que hablamos y nos reímos de lo que nos da la gana: política, economía y lo que nos echen». García Ropero piensa que la gran diferencia sería «la visión que tienen de la vida sobre temas que nos afectan a todos, como una entrevista de trabajo, pues se pueden apoyar en limitaciones que tiene la mujer a la hora de trabajar, por ser madres y tener hijos».

Eso intentan reflejarlo los guionistas de 'El Club de la Comedia', y, según el director, «algunos temas sí se han pensado más que los haga una mujer o un hombre, pero no veo diferencias más allá de la propia persona. En los monólogos sobre guerra de sexos, sobre cómo ligar, ir de compras, etc. sí cambia la visión según quién los haga, y pasan cosas como que una pareja espectadora se identifique y se peguen mutuamente el clásico codazo de 'ves, eso te pasa a ti'. Luego hay muchos monólogos unisex que da igual que los haga un hombre o una mujer, pero el humor no creo que sea más ácido o agresivo o irónico en función del género».

Igualmente, para Raquel Sastre, que sea más sutil o agresivo «depende de la humorista. No creo que alguien venga a vernos a Patricia Sornosa o a mí y salga pensando «'¡qué humor más blanco! ¡Voy a traer a mis hijos de 10 años a verlas!' No hay un 'humor femenino', hay humor hecho por mujeres. Y cada una es diferente».

Martos también relativiza: «Hay mujeres que optan por el humor negro sin filtros, hay hombres cuya concepción humorística es poética... el estilo y el camino argumental son propuestas individuales. No estoy tan segura, de todos modos, de que sea menos ofensivo el humor irónico o sutil, resulta tan complicado no ofender a nadie cuando observas y cuentas lo que ves con la mirada cómica...Cada segundo alguien se ofende con un chiste». Marta Flinch apostilla que «lo ofensivo depende un poco del receptor y su interpretación. Si me ves como más dulce, te ofendo menos; si te caigo mal, ofendo más diciendo lo mismo».

Otra cosa es que hace unas décadas se hicieran más chistes ofensivos como forma de hacer la gracieta. Ahora, según García Ropero, «muchos cómicos se ríen de sí mismos como perdedores, o como que su mujer es más lista...» o «hacen chistes sobre su peso, su calvicie, lo poco que ligan...», completa Raquel Sastre, que agrega que «el reírnos de nosotros mismos (mujeres y hombres), suele ser una tónica general en los monólogos». Flinch apoya esa idea de que «las mujeres ya hacemos humor sin pedir perdón por nuestro aspecto o género. Afortunadamente».

Sin embargo, Raquel Martos alberga sus dudas porque «a las mujeres todavía nos cuesta trabajo reírnos de nosotras; el nivel de exigencia que soportamos es tan superior, el esfuerzo para llegar al mismo sitio es tan desproporcionado, que arrastramos ciertos complejos».

Lo que no hacen ellas es igualarse a la baja haciendo bromitas sobre sus parejas como Arévalo, Pajares y Esteso, Los Morancos, etc. hacían chistes allá por los 80. García Ropero celebra que «igual que la sociedad ha cambiado y es complicado encontrar chistes con ese vocabulario, porque el humor refleja el cambio social». Marta Flinch concuerda en que «era un terreno trufado de hombres. A medida que la sociedad deja de ser machista, los chistes 'de la parienta' dejan de ser interesantes. Hay una evolución. Los chistes sexistas tienen una gracia muy relativa. Hay auténticos genios que hacen chistes con el contraste entre hombres y mujeres por educación y cultura que todavía funcionan». Raquel Sastre lo ve lógico porque «hacemos humor de las cosas que tenemos cerca, entre ellas, las parejas. Hay más chistes sobre novias porque hay menos mujeres haciendo humor. Cuando se equipare eso, se equiparán los chistes contra los novios (quien lo tenga, que también puede una humorista hacer chistes de sus novias)». Martos, por su parte, observa que «lo cierto es que el juicio sobre el chiste femenino acerca del hombre es más condescendiente, digamos que en el tiempo de lo políticamente correcto, se penaliza con menos dureza el humor en esa dirección. Pero esto también tiene que ver con la desigualdad, siempre se encaja mejor el chiste sobre el poderoso y en nuestra sociedad el poder sigue estando mayoritariamente en el campo del equipo masculino».

García Ropero reconoce que «antes se contaban más chistes, ahora están en desuso en beneficio de los monólogos, que están por cualquier esquina. No tengo claro que el hombre tenga más facilidad, depende de donde te muevas, pero en el Club del Chiste que hicimos hace unos años, al margen de que en nuestro plantel había mitad y mitad, vinieron más invitados e invitadas, y todos y todas contaban sus chistes». Raquel Sastre se uniría a ellas: «En mi entorno, las mujeres siempre hemos contado chistes. Antes puede que se viese feo que una mujer contase chistes puesto que muchos son soeces o 'picantes', pero eso es algo que cada vez está más atrás».

Raquel Martos, por su lado, no ve «tanta diferencia en el formato, en todo caso en el fondo. El humor ejerce una conexión casi eléctrica en el cerebro y la identificación, el reconocimiento de situaciones, de roles y experiencias vividas, son claves para que ese enganche se produzca. Creo que las mujeres no nos reímos de cualquier juego de palabras, sino de aquel que nos hace cosquillas en el cerebro y eso mismo nos pasa con un chiste».

Y si se trata de un chiste fácil, ¿es verdad el rumor de que nos decepciona más a las mujeres? La economista y actriz es contundente: «Los chistes fáciles son maravillosos. Siempre y cuando no te tomen a ti por imbécil». Y eso le fastidia a ambos géneros, en opinión de Sastre: «A cualquier persona inteligente le decepciona el chiste fácil, ya que espera algo más. No creo que sea cosa de mujeres, exclusivamente». García Ropero incide en que, «ante un chiste fácil o malo, no creo que uno de los dos sexos esté más capacitado para valorarlo o para decepcionarse más». El matiz viene la mano de Martos: «Chiste corto y fácil no son sinónimos, personalmente creo que no hay nada más difícil que hacer un chiste corto y brillante. Concentrar el talento en un mensaje eficaz o en una sola imagen es francamente complicado. Una viñeta puede contener un mensaje mucho más profundo y crítico que un monólogo de quince minutos».

La conclusión generalizada es que la risa no va a depender de que el chiste lo cuente un hombre o una mujer, sino de la calidad, que «no depende del tema, sino de lo que escribes sobre ese tema», aclara Sastre. Flinch se ríe «indistintamente» con hombres y con mujeres, seguramente por lo mismo que explica Martos: «Personalmente, me río con aquellas personas que tienen esa capacidad de conectar con mi sentido del humor, no hago distinción de género». García Ropero sospecha «que depende del tema del que hablan los monologuistas: si es sobre cómo te entran los tíos, se reirán más las mujeres; el lema del club es que el monólogo tenga bastante relación con la realidad y el espectador se identifique».

