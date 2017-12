La increíble transformación de Antonio Banderas para encarnar a Pablo Picasso El actor ha acudido con su nuevo look a un acto en Málaga EFE y LAS PROVINCIAS Málaga Viernes, 22 diciembre 2017, 19:47

El actor Antonio Banderas, que continúa con el rodaje de la serie 'Genius', en la que interpreta a Pablo Picasso, ha asegurado hoy que no está "tratando de desentrañar el misterio" del artista malagueño, "sino incluso agudizarlo más".

"Es un derecho del artista tener cierto misterio detrás de su obra", ha afirmado Banderas, que ha asistido con un look muy cambiado por exigencias del guion a la presentación del hermanamiento entre la bodega cordobesa Campos y la taberna malagueña El Pimpi, que han puesto en marcha un servicio de cáterin.

El intérprete volverá en los próximos días para seguir el rodaje a "la fría y bella Budapest", "a pasar más frío que un camello en Alaska", y espera que el resultado sea "un trabajo fino de un hombre muy complicado y misterioso como Picasso".

Ha añadido que se están uniendo en este momento unas "circunstancias muy especiales" en su vida "como interpretar a Picasso y entrar en el accionariado de 'El Pimpi'".

"Me queda llamar a Míchel y decirle que me voy a vestir del Zorro a ver si salvo al Málaga, aunque está complicado, incluso para el Zorro", ha bromeado Banderas, gran aficionado al fútbol y seguidor del equipo de su ciudad.

También ha resaltado que 'El Pimpi' "es historia de Málaga, un lugar emblemático y una institución en la ciudad", que frecuentaba desde joven en sus "primeras salidas con los amigos", y donde rodó parte de su segunda película como director, "El camino de los ingleses".

"El tratamiento que he tenido en 'El Pimpi' siempre ha sido maravilloso. Me da vergüenza decirlo, pero no me han dejado pagar nunca. Lo he intentado, y los camareros me decían que los iban a echar si me dejaban pagar", ha confesado.

Cuando se le ofreció la posibilidad de participar se abrió "de brazos encantado, máxime cuando se pusieron sobre la mesa unas ideas con un resumen muy simple, renovarse o morir, y ellos lo tienen muy claro".

También le interesó el proyecto de la Fundación El Pimpi porque "se une" a la Fundación Lágrimas y Favores que él impulsa en Málaga, ya que Banderas cree que "es importante que se haga negocio, pero de una forma ética".

El actor se ha felicitado por la unión con Bodegas Campos y ha resaltado entre los proyectos de 'El Pimpi' "la posibilidad de una escuela de hostelería", de la que ha avanzado que están "detrás de ello".