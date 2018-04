La incertiumbre se instala en Les Arts El público llena la sala Principal del Palau de les Arts. / jesús signes Cultura dejará el contrato de un nuevo maestro en manos del sustituto de Livermore pero busca batutas para los títulos encargados a Fabio Biondi El coliseo suma cuatro meses sin intendente, pierde a un director musical y aún no ha renovado el patronato C. VELASCO VALENCIA. Lunes, 16 abril 2018, 23:54

Hubo una época en la que el Palau de les Arts era la nave cultural en la Comunitat. El coliseo cobijaba a los grandes de la ópera, desde Lorin Maazel, que impulsó y modeló la orquesta de Les Arts, hasta Zubin Mehta. Hace años que el auditorio no navega como antes. El coliseo está sin capitán desde diciembre de 2017 y todavía no se ha convocado el concurso público para cubrir la dirección artística. Nadie ha tomado el relevo a Davide Livermore al frente de la dirección artística y la orquesta, como en el Titanic, no deja de tocar pero el sonido no suena bien. De hecho, han sido los músicos los últimos en alertar de que las aguas bajan turbias.

La fuerte marejada afecta a Les Arts que vive tiempos de zozobra. La incertidumbre se ha instalado en una institución que aún no ha renovado el patronato, pese a que la reforma de la estructura se anunció en diciembre. ¿Cuándo se acometerán los cambios? «Lo antes posible», dicen desde Cultura.

A la ausencia de intendente y a la falta de un patronato renovado se suma el malestar de los músicos, que son el eslabón principal del proyecto cultural. Como avanzó LAS PROVINCIAS el pasado 11 de abril, la orquesta pidió el relevo de los directores musicales, Roberto Abbado (el único de la era Livermore que continúa en el coliseo) y Fabio Biondi. Tras la publicación de la encuesta interna, la segunda batuta presentó su dimisión. Sin el aval de Livermore, quien fue el que le contrató, sin el apoyo de los músicos y con la duda sobre su renovación, Biondi presentó su dimisión.

El Liceo y el Real ya han presentado la próxima temporada. Les Arts prevé hacerlo en mayo

La marcha del maestro italiano añade mayor incertidumbre a la marcha del coliseo en Les Arts. Aún así, «la hoja de ruta de Cultura para el coliseo no se altera», apuntan desde la conselleria, es decir, la próxima persona que ocupe la dirección artística será la encargada de contratar a un maestro.

La marcha de Biondi, sin embargo, abre otros frentes. El más inminente es buscar la batuta que sustituya a Biondi al frente de 'La clemenza di Tito', que se representa el 24 y 28 de junio. Pero no sólo Cultura ha de encontrar un reemplazo para este título de Mozart sino para las óperas y conciertos a cargo de Biondi que se habían programados para la temporada 2018-2019. Para estas sustituciones se barajan varios nombres, como Gustavo Gimeno, Henrik Nánási y otros. El director húngaro ya está en Valencia. El maestro, que ofrece un concierto el próximo viernes, es conocedor de las necesidades actuales del coliseo. Nánási, uno de las batutas preferidas por los músicos, tiene buena relación con la orquesta. Nánási debutó en Valencia en noviembre de 2014 con el concierto-espectáculo alrededor de Béla Bartók y su ópera 'El castillo del duque Barbazul'. Al año siguiente, inauguró la temporada con 'Macbeth', cuyo papel protagonizó Plácido Domingo. En mayo de 2017 dirigió la francesa 'Werther' y ahora regresa para dirigir un concierto monográfico sobre Wagner.

Nánási no es el único candidato contactado. También Gustavo Gimeno está en las quinielas. Dependerá de la disponibilidad de las agendas de ambos maestros su acople en la programación de Les Arts. Gimeno, a quienes los músicos desearían tener como director musical, es valenciano, una condición bien vista desde conselleria. Cultura, que quiere presentar la programación 2018-2019 en mayo (el Liceu de Barcelona y el Real de Madrid la hicieron pública a principio de abril), busca vincular a Gimeno con el coliseo, ya sea con los títulos que Biondi ha dejado sin cubrir o como director asociado en la próxima temporada.