Historias de amor sin edulcorantes Eva Isanta, a la derecha, y Sara Rivero, durante la representación de la obra. / david ruiz El Teatro Olympia acoge el inicio de la gira nacional de 'El cíclope y otras rarezas del amor' NIEVES MARCOS VALENCIA. Viernes, 8 septiembre 2017, 00:40

Cinco personajes representando historias de vidas cruzadas forman parte de 'El cíclope y otras rarezas del amor', obra que después de su éxito en Madrid, iniciará su gira nacional en el Teatro Olympia de Valencia el próximo 21 de septiembre.

La pieza, escrita y dirigida por Ignasi Vidal, está interpretada por conocidos actores como Eva Isanta, Daniel Freire, Manuel Baqueiro, Sara Rivero y Celia Vioque, personajes que deben tomar una decisión: quedarse en el lugar emocional en el que están o buscar un cambio que les haga cambiar de rumbo.

La actriz Eva Isanta, muy popular por su papel de Maite, 'la Cuqui' de 'La que se avecina', serie que a partir de octubre comenzará a grabar su nueva temporada, comenta en una entrevista con LAS PROVINCIAS que los espectadores disfrutarán de las historias de amor y desamor sin edulcorantes de 'El cíclope y otras rarezas del amor', por el que transitan los personajes, con música creada expresamente para cada escena de la función.

- ¿Quién es Eva Isanta en 'El cíclope y otras rarezas del amor'?

- Mi personaje se llama Marta, una mujer que se encuentra en un momento de su vida en el que ha construido una familia y batalla por ella. Es una mujer luchadora, que tiene un concepto del amor muy maduro y generoso. La obra trata sobre distintos conceptos del amor y cada personaje lo vive desde su punto de vista. Está la ingenua, la niña joven que idealiza el amor y está Marta, que es todo lo contrario. Es la persona que sabe que en el amor hay que elegir, renunciar, ser generosa y más si tienes que criar a un hijo. Ella está muy enamorada de su marido, le gusta su situación. El que sufre el dilema emocional es él.

- ¿Ignasi Vidal le ha contado por qué ha elegido este título de 'El cíclope y otras rarezas del amor'?

- Sí, lo ha comentado en varias ocasiones. La obra está inspirada en 'Rayuela, la famosa novela de Julio Cortázar, concretamente en su capítulo siete donde poéticamente se describe el momento más álgido de la pasión amorosa, cuando los amantes están muy juntos y los ojos, las bocas y las salivas se unen y se ven como si tuvieran un sólo ojo. La escenografía, diseñada por Curt Allen Wilmer para este montaje teatral, muestra precisamente a los personajes que se cruzan en el tablero del popular juego de la rayuela.

- ¿Los personajes de la historia son identificables o están muy lejanos a la realidad?

- Son bastante normales. Las escenas son muy cotidianas; de hecho yo creo que los espectadores se van a identificar mucho con las historias que se cuentan. Pero lo interesante de Ignasi Vidal para mí es que el lenguaje cotidiano lo eleva a la categoría de poesía sin que resulte rimbombante.

- ¿Había trabajado antes con alguno de los actores de la obra?

- No, con ninguno. Es la primera vez que trabajo con ellos, pero hemos hecho un excelente equipo y cuando los espectadores vean la función se darán cuenta de que la escenografía nos obliga a coordinarnos y depender mucho los unos de otros. Todos somos buenos actores y generosos, y eso se nota.

- Con esta obra cambia de registro actoral y se pasa al drama. ¿Qué tal la experiencia?

- Bueno, yo empecé haciendo cosas pequeñas de clásicos como 'Don Juan Tenorio' ... pero luego la vida me ha llevado hacia la comedia, género que me ha enseñado mucho. Pero es cierto que tenía muchas ganas, casi una necesidad como actriz, de hacer drama y hacerlo en el teatro. Me ha llegado la oportunidad y lo disfruto muchísimo.

- Para esta obra la música se ha creado ex profeso, ¿qué papel juega en el montaje?

- Tiene una gran importancia en todas escenas. Hay una serie de transiciones en las que los actores vamos construyendo los espacios y nos movemos y bailamos de alguna manera con esa música de Marc Álvarez. Es maravillosa.

- ¿Cómo compagina grabaciones de televisión y teatro?

- Ahora mismo no estoy grabando porque la televisión te exige casi exclusividad, mucha energía y mucho estudio. Terminé en junio las grabaciones de 'La que se avecina' e inmediatamente después empecé con los ensayos de la obra y luego vino el estreno. Ahora, creo que a partir de octubre o noviembre, que el montaje ya empieza a rodar casi solo, es cuando empezaré a grabar nuevos capítulos de 'La que se avecina', una serie a la que le estoy muy agradecida.