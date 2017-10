«La histora dirá si soy un referente en el arte»

Manolo Valdés se siente profeta en su tierra. Asegura que siempre ha recibido alguna muestra de afecto desde Valencia a lo largo de los años. «Es una coincidencia que se hayan realizado dos exposiciones sobre mi obra en la ciudad», dijo en referencia tanto la exhibición en Bancaja como a la reciente muestra de esculturas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, una de las cuales, 'La Pamela', coronará un enclave en La Marina tras ser adquirida por la Fundación Hortensia Herrero tras una votación popular. «Yo he recibido distinciones por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento de la capital. Jamás he tenido una mala relación con nadie», asevera. No se considera un valor seguro dentro del mundo del arte. «La cosas se consolidan con el paso del tiempo. Lo de ser un referente, lo dirá la historia. Yo sigo yendo al estudio las mismas horas y con la misma ilusión y espero seguir haciéndolo. Pero no me considero un valor seguro», confesó ayer a LAS PROVINCIAS.

No repara en el paso del tiempo porque sigue «pintando exactamente igual» desde hace décadas. Insiste en que mantiene esa misma ilusión que lo ha llevado a ser el gran maestro de las tres dimensiones y a exponer en en museos como el IVAM, el Guggenheim de Bilbao, Metropolitan de Nueva York, el Pompidou de París o el Reina Sofía.

En lo que se refiere a sus grandres exposiciones de sus esculturas monumentales cabe destacar las mostradas en París (2016), Valencia (2017) y Singapur (2017); Manolo Valdés, en Marlborough Fine Art en Londres (2016); la celebrada en el New York Botanical Garden en Nueva York (2012); o en el National Art Museum of China (2008).

En lo que se refiere a su producción creativa, esa que la inspiración en los grandes genios de la pintura, narra que «va por temporadas», aunque siempre se mira en el espejo de Velázquez, Matisse o Picasso. «Siempre se han mantenido ahí, cambian con el momento que esté viviendo», asevera.

Asegura no ser demasiado consciente de lo que supone esta retrospectiva porque se siente «como siempre». Sin embargo, esta visión personal de su que se puede ver en Valencia le llena de «energía.