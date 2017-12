‘El guardaespaldas’ busca espectadores en Valencia

'El guardaespaldas', el musical basado en la inolvidable cinta interpretada por Whitney Houston y Kevin Costner, busca espectadores en Valencia. El espectáculo, que sabe que la capital del Turia es una fuente inagotable de seguidores del género, capaces de tomar un AVE para disfrutar de los montajes que sólo pueden verse en Madrid, ha permitido a LAS PROVINCIAS acceder a sus más ocultos secretos no sólo sobre el escenario sino también en el ‘backstage’. Su puesta en escena lo convierte en un extraordinario plan para estas navidades. También es una excelente opción para regalar, porque volver a recordar la historia de amor entre la cantante Rachel Marron y su guardaespaldas Frank Farmer es una experiencia musical casi única.

El montaje lleva desde octubre instalado en capital de España y no tiene previsto salir de gira por el país. Sin embargo, a sus representaciones acude público de todas partes ya que es la primera vez que se adapta a los escenarios. Uno de los aciertos del ‘show’ es que no se han traducido las canciones originales. El musical, al igual que la película (su banda sonora es la más vendida de todos los tiempos), cuenta con los grandes éxitos de Whitney Houston y también ha incorporado más canciones de la diva del pop a esta producción. Hits como 'So Emotional', 'One Moment in Time', 'Saving All my Love to You', 'I’m your Baby Tonight', ‘How Will I Know’, ‘Oh Yes, All the Man That I Need’, ‘All at Once’, ‘I Wanna Dance with Somebody’, ‘Queen of the night’, ‘I’m every woman’, o la mítica ‘I’ll always love you’ son interpretados en el escenario.

Los actores Fela Domínguez, Maxi Iglesias e Iván Sánchez conforman el plantel principal del musical. La actriz y cantante mexicana se pone en la piel de una Rachel Marron que recuerda mucho a la interpretada por Houston. Domínguez no descansa apenas ninguna función como sí lo hacen Iglesias y Sánchez, que se turnan cada semana para encarnar a Frank Farmer. Para este último, esta es su primera incursión en el género.

Por su parte, Domínguez confiesa que, cuando logró el papel, no había visto la película. “Me habían recomendado que no lo hiciera para que no copiara al personaje. Me pidieron que lo hiciera mío”, afirma. “Disfruto mucho que las canciones se hayan mantenido en inglés. Y el público también lo agradece, se siente feliz e identificado con lo que escucha”, cuenta la actriz a LAS PROVINCIAS. “Yo le digo a la gente que lo que va a ver es un gran concierto, pero con escenas. La parte dramática es increíble, porque hay comedia, cuenta con muy buenos actores…”, dice. “Y también hay sustos y ‘thriller’”, añade Sánchez.

“El público no se espera ver ‘El guardaespaldas’ en musical. Pero es un espectáculo en mayúsculas”, asevera Fela Domínguez. “Toda la gente se queda muy sorprendida, no se esperan lo que van a ver”, cuenta también el actor, quien destaca el trabajo de su compañera de reparto. “Es impresionante ver cómo se parece tanto a Whitney Houston”, concluye.

Un recorrido por las entrañas del montaje revela que en este ‘guardaespaldas’ no hay espacio para la improvisación. Todo está medido al milímetro. Tanto que, hasta el teatro que lo acoge, el Coliseum de Madrid, ha sido reformado y ha visto como se instalaba un nuevo equipamiento técnico para poder poner en marcha la obra. Unas impresionantes pantallas ‘led’ y un decorado que entra y sale para recrear las escenas sorprende por sus luces, sus proyecciones digitales y su sonido. Detrás de él, trabaja un equipo técnico que cuida que todo el engranaje se desarrolle sin contratiempos. Unos pisos más abajo, los responsables de vestuario y peluquería trabajan para que las decenas de trajes y pelucas –hechas a mano y adaptadas a todos los actores- estén listas para el ‘show’. Apenas, aseguran, en algunas escenas hay unos segundos para los cambios de vestuario. Por ello, detrás de las bambalinas no es difícil encontrar también percheros llenos de ropa y partes del decorado.

Casi tres horas de duración de un espectáculo que busca encandilar a todo tipo de público, incluido al valenciano.

La historia

La reina del pop y candidata a un Oscar, Rachel Marron, comienza a recibir inquietantes amenazas de un desconocido. Para protegerla, nadie mejor que Frank Farmer, un ex agente de los servicios secretos norteamericanos que en la actualidad se gana la vida como guardaespaldas y cuya fuerte personalidad chocará frontalmente con la de la superestrella. De caracteres opuestos, las fricciones entre ellos serán constantes llegando incluso a hacer peligrar la integridad de Rachel. Pero todo cambia en el momento en el que ambos se dan cuenta de que se han enamorado.

Curiosidades de la película

Los amantes de la cinta, estrenada en el año 1992, puede que no conozcan algunas curiosidades sobre la película, que logró recaudar más de 400 millones de dólares. Por ejemplo, que Whitney Houston estuvo tan nerviosa de debutar como actriz cinematográfica en un papel tan importante que tardó unos dos años hasta que decidió aceptar el papel y el mismísimo Kevin Costner tuvo que convencerla. Además, el tema principal, la versión de Whitney de la canción de Dolly Parton, ‘I Will Always Love You’, no estaba pensado para el filme. Los productores quisieron usar la canción ‘What Becomes of the Brokenhearted’, grabada por Jimmy Ruffin, pero cambiaron de idea en el último momento, ya que fue Costner quien se enamoró de la canción de Dolly y quien se la planteó a los productores.

El actor y la cantante, sin embargo, no fueron las primeras opciones para interpretar la película. Inicialmente, Steve McQueen y Diana Ross fueron los elegidos para protagonizarla en 1976, pero ese proyecto nunca llegó a cuajar.

Pero Costner y Houston tampoco fueron la segunda alternativa. En 1979, se recuperó la idea y se barajaron las opciones de Ryan O’Neal como posible guardaespaldas y Diana Ross nuevamente para el papel de la estrella perseguida.

Por último, los amantes del séptimo arte puede que sí se dieran cuenta de que la mansión que aparece en la cinta, que se supone que fue propiedad de Rachel Marron, también salió en ‘El Padrino en la escena de la cabeza del caballo en la cama.