El Gobierno fía su apoyo a Les Arts a que Cultura aclare el futuro del coliseo El Palau de les Arts elegirá a su futuro director artístico mediante un concurso público. / J. SIGNES El delegado del Ejecutivo en la Comunitat afirma que el ministerio esperará a conocer «la política cultural de la Generalitat» antes de implicarse más en el centro de ópera N. C./AGENCIAS VALENCIA Domingo, 17 diciembre 2017, 00:36

Si la Conselleria de Cultura no aclara el futuro del Palau de les Arts, sin director artístico desde la dimisión la pasada del ya exintendente Davide Livermore, no habrá una mayor participación del Gobierno central. Así lo aseguró este jueves el delegado del Ejecutivo en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, quien fió el apoyo del Ministerio de Cultura -que ha de traducirse en la aceptación a formar parte del patronato de Les Arts- a que la conselleria que dirige Vicent Marzà tenga «claro hacia dónde se dirige».

Para Moragues, el coliseo «ahora mismo está descabezado, no tiene dirección artística y no sabemos cuál es la oferta ni el proyecto cultural», lamentó antes de mostrar la preocupación del Gobierno de Mariano Rajoy sobre la situación del auditorio. «Les Arts es un icono operístico no solo de Valencia y de la Comunitat, sino de toda España», dijo.

Las declaraciones del delegado del Gobierno son las primeras en las que un representante del Ejecutivo central exhibe los requisitos que debe cumplir el coliseo para que el Ministerio se implique en la institución. De momento, y tal y como publicó LAS PROVINCIAS, desde el departamento de Íñigo Méndez de Vigo están analizando la petición realizada por Cultura para que tanto el Ministerio como el Inaem formen parte del patronato. «Lo que quiere el Gobierno es un programa claro y que se mantenga el nivel artístico y esa vocación internacional. Vamos a tener claro hacia dónde se dirige para estudiar con la Generalitat una mayor participación del Gobierno», alegó Moragues, quien confirmó que había tratado estos objetivos en una reunión con el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, el pasado lunes.

Puig asegura que «en ningún momento se ha planteado la pérdida de calidad» en el auditorio

Al Gobierno le «gustaría tener muy claro qué es lo que se plantea» porque desconoce, según el delegado, «cuál va a ser la programación a futuro ni el modelo operístico que tendrá Les Arts», aseguró. En definitiva, «tener claro qué va a ser de Les Arts y qué va a ofrecer», por lo que se mantendrá «a la espera para saber la política cultural de la Generalitat Valenciana». El representante del Ejecutivo en la región también lanzó «un mensaje de admiración a Plácido Domingo», por «lo que representa y lo que ha ayudado a Valencia y a Les Arts». «En el Gobierno le tenemos una clara devoción y admiración», dijo.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, respondió este jueves que no existe «ningún problema respecto al futuro del Palau de Les Arts y que «en ningún momento se ha planteado ningún tipo de abandono ni pérdida de calidad en el coliseo». «Se está invirtiendo más y se invertirá más. Lo que se quiere es hacerlo de manera transparente, abierta, de acuerdo con la ley e intentado dimensionar todo lo que es el gran espacio cultural que tenemos», afirmó Puig.

Finalmente, el portavoz de Cultura del PP en Les Corts, Miguel Ángel Mulet, criticó que el conseller de Cultura «haya tardado más de una semana en dar la cara sobre la crisis del Palau y cuando lo ha hecho ha sido para corregir a su número dos, Albert Girona». Mulet se refirió así al hecho de que Marzà rectificara las palabras de Girona, quien dijo que el futuro director artístico debía conocer el programa electoral del Gobierno valenciano.