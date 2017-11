Yankee Hotel Foxtrot ¿Qué escuchar? En 2002, y tras diversas vicisitudes, veía la luz una de las obras cumbre de la banda de Chicago, repleta de elementos agridulces y sentimientos encontrados GABI OCHOA Dramaturgo, guionista y director Miércoles, 15 noviembre 2017, 16:49

El dramaturgo parte de una de las obras capitales de Wilco, Yankee hotel foxtrot, para elaborar un paralelismo con la siguiente referencia de la banda liderada por Jeff Tweedy, "A ghost is born", y plantearlas como los dos reversos de un mismo filo: "Son el cielo e infierno. La cara "A" y "B" de la mejor banda de rock de lo que se denominó como "americana". Estos dos álbumes juntos son las caras de una misma moneda y no se entiende el uno sin el otro", asegura. "Recuerdo perfectamente cuando los escuché. En aquel momento Pau Martínez y un servidor estábamos rodando "Polar: Home" y fue una fuente de inspiración, como lo fue el documental sobre el segundo disco "I am trying to break your heart", nombre de una de las canciones más interesantes y sinceras", afirma. "Hace un par de veranos esta canción y estos discos me inspiraron para escribir una obra teatral que en abril del 2018 se estrenará en Madrid en la sala Intemperie", confiesa.

«Wilco siempre fue una llama en el corazón»

"Son dos piezas de orfebrería llenas de desgarro, diversión, guitarras, ruido, painkillers, emoción y sinceridad. Jeff Tweedy en estado puro. Wilco siempre fue una llama en el corazón", concluye.