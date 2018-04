Futuro incierto para los cantantes del Cor Miembros del Cor de la Generalitat. / lp Los trabajadores estudian hacer huelga en las óperas de Les Arts ante la propuesta de la conselleria de sacar todas las plazas a oposición Los intérpretes temen la fractura de la formación artística por los cambios de Cultura MARTA BALLESTER Viernes, 20 abril 2018, 23:53

valencia. Existe una gran intranquilidad entre los miembros del Cor de la Generalitat tras la firma del acuerdo de la comisión de diálogo social del sector público instrumental de la conselleria con los sindicatos. En el texto se insta a reducir la temporalidad de los puestos de trabajo sacando las plazas a oposición. «Se da la circunstancia de que todos los contratos del Cor son temporales por interinidad y si ese acuerdo se lleva a cabo los trabajadores podrían verse en la calle, porque a pesar de llevar toda una vida en la formación, mucha gente nueva podría desbancarlos», alegaron a LAS PROVINCIAS miembros de la formación.

Los 59 cantantes del Cor de la Generalitat ven peligrar su futuro, a pesar de haber superado en su momento unas pruebas de acceso que cumplían los requisitos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, recordaron. «En el Cor no entramos a dedo, por eso pedimos que aquellas pruebas sean válidas ahora para considerar a los intérpretes como trabajadores fijos del Institut Valencià de Cultura (IVC) sin ningún otro trámite», explicaron.

El comité de empresa se reunió ayer con el director general del IVC, Abel Guarinos; la directora adjunta de Música, Marga Landete; el director general de Sector Público, Modelo Económico y Patrimonio, Juan Ángel Poyatos; técnicos de la Generalitat y los sindicatos para llegar a un acuerdo que no «desmantele el Cor». «Aquí no ha habido dos partes, todos buscamos mantener la excelencia del Cor, pero al querer hacer las cosas bien, la legislación dice que hay que pasar por un concurso de oposición para obtener una plaza fija», alegó Guarinos, quien recordó que por primera vez en la historia del Cor sus plazas están -negro sobre blanco- en la RPT del IVC. «Nos gustaría que todos se presentasen y continuasen porque tenemos al mejor coro de Europa. En antigüedad no les puede ganar nadie. Nosotros intentaremos atender su singularidad pero no podemos vulnerar la ley», añadió.

El Cor de la Generalitat se reúne con cargos de Hacienda y Cultura para buscar un acuerdo

Desde la formación artística aseguraron que «ha sido la primera vez que ha existido un acercamiento para apoyar la tesis de darnos un tratamiento especial». «Aún así, no nos han asegurado nada al 100%, lo van a estudiar porque las medidas pueden ser traumáticas para la formación», apuntaron desde el comité.

Ante la incertidumbre, la próxima semana en la asamblea convocada, los cantantes decidirán si siguen adelante con las huelgas en las tres óperas de Les Arts que quedan en la temporada. En esta reunión no se habla del Cor como unidad artística, que no desaparecería, sino de las personas que los han convertido en todo un referente.

Los cantantes buscan apoyo político y el portavoz de cultura del Grupo Popular en Les Corts, Miguel Ángel Mulet, ha anunciado que el PP presentará una proposición en Les Corts para que la Conselleria de Cultura «alcance un acuerdo» ante la desesperación de los cantantes.