«Los populismos persisten en América Latina, pero estamos en un nuevo ciclo» La conferencia 'América Latina y Europa: una alianza estratégica alrededor del español' abrió el Foro. / Guillermo Carrión (AGM) Guillermo Fernández de Soto, director corporativo para Europa del Banco de Desarrollo de América Latina recalca la importancia del español en la economía mundial RUBÉN GARCÍA BASTIDA Miércoles, 9 mayo 2018, 15:07

La primera sesión de las jornadas del foro Futuro en Español arrancó este miércoles en Murcia centrada en la reflexión sobre el papel de España y América Latina en el contexto internacional así como del español como nexo cultural y comercial entre territorios. El Palacio del Almudí acogió por segunda edición consecutiva la celebración de los encuentros organizados por Vocento y CAF- Banco de Desarrollo de América Latina. El director corporativo para Europa de la entidad, Guillermo Fernández de Soto, puso en datos el peso del idioma en la economía: «El español es la segunda lengua de comunicación internacional en la red, genera el 16% del valor económico del PIB en España, ha multiplicado por tres la atracción de inmigrantes latinoamericanos a España y multiplica por cuatro los intercambios económicos entre los países hispanohablantes».

La bienvenida a los encuentros corrió a cargo del director editorial de Medios Regionales y Revistas de Vocento, Benjamín Lana, que mostró su convencimiento de que «los españoles tenemos una deuda con Latinoamérica que estamos empezando a pagar. Tras la Transición nos centramos en ser europeos y nos habíamos olvidado de las relaciones mucho más estrechas y de sangre que siempre hemos tenido con América Latina», aseveró. Tras su intervención, el exrector de la Universidad de Murcia y actual miembro del Patronato de la Fundación Caja de Ahorros Caja del Mediterráneo, José Antonio Cobacho, recordó que «lo que nos une es mucho más grande e importante que el océano que nos separa». Cobacho señaló al español como «el cordón umbilical que nos ha mantenido conectados durante siglos». Este idioma es uno de los ejes sobre los que giran las jornadas que se celebran en Mucia; el segundo será la gestión eficiente de los recursos hídricos, cuyo debate tendrá lugar el jueves. «En la Fundación Caja Mediterráneo consideramos que sin educación no hay futuro; sin agua, tampoco», concluyó Cobacho.

Por su parte, el alcalde de Murcia, José Ballesta, apuntó que a los hispanohablantes «nos une la lengua, pero nos une algo mucho más importante: una forma de ver la vida». El alcalde subrayó que «las jornadas sirven para levantar puentes entre dos continentes hermanos».

Argentina, Mercosur y el futuro

Tras la bienvenida llegó el momento de la primera mesa redonda de la mañana, bajo el título 'América Latina y Europa: una alianza estratégica alrededor del español', que contó con el director del diario 'La Verdad', Alberto Aguirre como moderador del debate, el jefe de Cancillería de la Embajada del Perú en España, Javier Sánchez Checa Salazar, al que acompañaron Guillermo Fernández de Soto y el alcalde José Ballesta.

Aguirre de Cárcer centró el inicio de la conversación en la solicitud de ayuda al Fondo Monetario Internacional de Argentina. Fernández de Soto es optimista: «El presidente Mauricio Macri ha enfrentado con mucha valentía decisiones de política económica que eran fundamentales en Argentina. Rápidamente logró que la comunidad internacional recuperara la confianza en Argentina. Confío en que la decisión de acudir al FMI sea positiva». El director corporativo para Europa de CAF señaló la existencia «del fantasma de que el Fondo Monetario es el de hace muchos años, pero ya no se acude a él cuando estás desesperado. Ahora sirve como instrumento para acompañar a los países a superar dificultades».

Fernández de Soto aseguró que tiene fe en que «Argentina está en muy buenas manos y la certeza de que va a salir adelante» y recordó la gran importancia de que «el país logre la estabilidad, porque Argentina y Brasil son la esencia de Mercosur. Hay una ventana de oportunidad que no podemos perder, que es la necesidad de la terminación de la negociación de la UE y de Mercosur. No es solo un acuerdo comercial más, nos llevaría a que solamente dos estados de América Latina no tuvieran acuerdos comerciales con Europa, que serían Venezuela y Bolivia. El acuerdo generaría un efecto colateral inmenso en la integración de América Latina», concluyó, añadiendo que en América Latina «los populismos persisten, pero estamos en un nuevo ciclo».

Javier Sánchez Checa Salazar, de la embajada peruana, señaló que «ha llegado el momento» para los países de América Latina de «dar el paso de contar con España y con Europa» en las relaciones comerciales con Asia. Checa-Salazar subrayó que «en Perú, España es el principal inversor» al tiempo que cuenta con China como socio comercial. «Esto da señales de cómo debemos trabajar para aprovechar todos esos acuerdos comerciales», aseveró.

La mesa redonda trató también el peso del idioma para vertebrar la unión de los pueblos hispanohablantes. Fernández de Soto destacó que «China ha buscado hasta a 18.000 profesores de español». Por su parte, el alcalde de Murcia se mostró partidario de poner en marcha un programa similar al Erasmus con las universidades iberoamericanas. «El programa Erasmus ha tenido más peso que el euro en la creación de una conciencia europea», afirmó.

Javier Sánchez Checa Salazar cerró la mesa con una reflexión personal sobre la importancia de la unión en la búsqueda del bien común. Una postura compartida por Fernández de Soto, que consideró que la coyuntura actual brinda a América Latina y Europa grandes oportunidades «para vencer las dificultades» a las que se enfrentan.