La Fundación ARCO premia a Bombas Gens

La Fundación Arco, impulsada por Ifema, otorgó ayer los Premios 'A' al Coleccionismo, entre los que galardonó a la Fundación Per Amor a l'Art, impulsora del centro cultural Bombas Gens. Entre los reconocidos también se encuentran Alicia Koplowitz - Omega Capital; Colección Ella Fontanals Cisneros; Colección Luis Paulo Montenegro; Colección Armando Gertrudes Martins; y la Colección de Arte Latinoamericano The Museum of Fine Arts Houston.