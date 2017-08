Francisco Mojica recibe el galardón de Medicina más prestigioso de EE UU EFE Miércoles, 16 agosto 2017, 00:08

valencia. El investigador y profesor de la Universidad de Alicante (UA) Francisco Mojica ha sido galardonado con el Premio Albany, considerado el más prestigioso de los Estados Unidos en Medicina.

Según un comunicado de la UA, Mojica ha sido uno de los cinco seleccionados para recibir el Albany Medical Center Prize in Medicine and Biomedical Research for 2017, el más prestigioso de Estados Unidos y uno de los más importantes del mundo, en Medicina e investigaciones biomédicas.

Los cinco investigadores (Mojica, Emmanuelle Charpentier, Jennifer Doudna, Luciano Marraffini y Feng Zhang), que recibirán el premio el 27 de septiembre, han jugado un papel destacado «en la creación de un notable sistema de edición de genes que ha sido llamado el «descubrimiento del siglo». El premio reconoce las importantes contribuciones que han llevado a cabo los cinco premiados en el desarrollo de CRISPR-Cas9, una tecnología de ingeniería genética que aprovecha un proceso natural del sistema inmune bacteriano.