Fotos de los libros más vendidos de la semana

'EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO' de Tomás Ondarra y Carlos Ranedo (No ficción) | Es la historia de un club que se fundó en un café y de una camiseta que vino de Inglaterra. Y la de cientos de jugadores que eligieron defenderla. Es la historia de copas ganadas y de finales perdidas. Y de un partido que se jugó bajo la nieve. Es la historia de un futbolista que se convirtió en tribuna. Y la de un jugador que fue entrenador. Y la de una gabarra que surcó la ría. La historia del Athletic Club es inabarcable. Más de cien años de leyenda.

'LAS RECETAS DE ADELGAZA PARA SIEMPRE' de Ángela Quintas (No ficción) | ¿Perderé peso si como alimentos light? ¿Debo comer aunque no tenga hambre? ¿Qué platos elijo si como fuera de casa? ¿Me puedo tomar una copa de vino si estoy a dieta? Resuelve tus dudas de una vez por todas con la revolucionaria dieta que te ayudará a perder peso de manera saludable, definitiva y placentera.

'SAPIENS. DE ANIMALES A DIOSES' de Yuval Noah Harari (No ficción) | ¿Cómo logró nuestra especie imponerse en la lucha por la existencia? ¿Por qué nuestros ancestros recolectores se unieron para crear ciudades y reinos? En De animales a dioses, Yuval Noah Harari traza una breve historia de la humanidad, desde los primeros humanos que caminaron sobre la Tierra hasta los radicales y a veces devastadores avances de las tres grandes revoluciones que nuestra especie ha protagonizado: la cognitiva, la agrícola y la científica.

'FELICES. LA FELICIDAD A TU MANERA' de Elsa Punset (No ficción) | Una fantástica mezcla entre inspiración y conocimiento nos acerca a la felicidad a través de un gran viaje. Con una calidez excepcional, este libro consigue dar herramientas al lector para llegar a la felicidad a través de la sabiduría que ha ido acumulando la humanidad a lo largo de los siglos y a lo ancho del mundo. Un libro abierto y vital que nos invita a hacer un viaje fascinante y nos da mil y una posibilidades para que cada uno encuentre su propia manera de sentirse bien.

'ORIENTE MEDIO, ORIENTE ROTO' de Mikel Ayestaran (No ficción) | Oriente Medio no es la única zona caliente del planeta, pero, de entre ellas, es la que no falta ningún día en las secciones de internacional de los medios de todo el mundo. Marcada por profundas divisiones étnicas, políticas y religiosas, en la región las potencias mundiales y los regímenes locales dirimen sus diferencias a través de terceros países, y florecen grupos terroristas que han llegado a erigirse en amenaza global, como Al Qaeda o Estado Islámico. Tratar de entender y contar lo que allí ocurre es el propósito que persigue este libro, hecho de pedazos imprescindibles de una vida guiada por la brújula de la actualidad, a través de una región que se desangra como una enorme herida abierta.