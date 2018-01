Fotos de los libros más vendidos de la semana

'PATRIA' de Fernando Aramburu (Ficción) | El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio para contarle a la tumba de su marido el Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acosaron antes y después del atentado que trastocó su vida y la de su familia? ¿Podrá saber quién fue el encapuchado que un día lluvioso mató a su marido, cuando volvía de su empresa de transportes?

'LOS RITOS DEL AGUA' de Eva G. Saenz de Urturi (Ficción) | Ana Belén Liaño, la primera novia de Kraken, aparece asesinada. La mujer estaba embarazada y fue ejecutada según un ritual de hace 2600 años: quemada, colgada y sumergida en un caldero de la Edad del Bronce. En 1992, Unai y sus tres mejores amigos trabajan en la reconstrucción de un poblado cántabro. Allí conocen a una enigmática dibujante de cómics, a la que los cuatro consideran su primer amor. En 2016, Kraken debe detener a un asesino que imita los Ritos del Agua en lugares sagrados del País Vasco y Cantabria cuyas víctimas son personas que esperan un hijo.

'TODO ESTO TE DARÉ' de Dolores Redondo (Ficción) | En el escenario majestuoso de la Ribeira Sacra, Álvaro sufre un accidente que acabará con su vida. Cuando Manuel, su marido, llega a Galicia para reconocer el cadáver, descubre que la investigación sobre el caso se ha cerrado con demasiada rapidez. El rechazo de su poderosa familia política, los Muñiz de Dávila, le impulsa a huir pero le retiene el alegato contra la impunidad que Nogueira, un guardia civil jubilado, esgrime contra la familia de Álvaro, nobles mecidos en sus privilegios, y la sospecha de que ésa no es la primera muerte de su entorno que se ha enmascarado como accidental.

'EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA' de Eva G. Saenz de Urturi (Ficción) | Tasio Ortiz de Zárate, el brillante arqueólogo condenado por los extraños asesinatos que aterrorizaron la tranquila ciudad de Vitoria hace dos décadas, está a punto de salir de prisión en su primer permiso cuando los crímenes se reanudan de nuevo: en la emblemática Catedral Vieja de Vitoria, una pareja de veinte años aparece desnuda y muerta por picaduras de abeja en la garganta. Poco después, otra pareja de veinticinco años es asesinada en la Casa del Cordón, un conocido edificio medieval.

'LOS PACIENTES DEL DOCTOR GARCIA' de Almudena Grandes (Ficción) | Tras la victoria de Franco, el doctor Guillermo García Medina sigue viviendo en Madrid bajo una identidad falsa. La documentación que lo libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez, un diplomático republicano al que salvó la vida en 1937. Cree que nunca volverá a verlo, pero en septiembre de 1946, Manuel vuelve del exilio con una misión secreta y peligrosa.

'EL MEJOR EQUIPO DEL MUNDO' de Tomás Ondarra y Carlos Ranedo (No ficción) | Es la historia de un club que se fundó en un café y de una camiseta que vino de Inglaterra. Y la de cientos de jugadores que eligieron defenderla. Es la historia de copas ganadas y de finales perdidas. Y de un partido que se jugó bajo la nieve. Es la historia de un futbolista que se convirtió en tribuna. Y la de un jugador que fue entrenador. Y la de una gabarra que surcó la ría. La historia del Athletic Club es inabarcable. Más de cien años de leyenda.

'LA ALEGRIA DE COCINAR' de Karlos Arguiñano (No ficción) | Karlos Arguiñano se ha propuesto meter en la cocina a quienes nunca la pisan, a divulgar el placer no ya de comer un buen plato, sino de elaborarlo. Cocinar como forma de divertirse, compartir, probar y experimentar. Un espacio que nos aleja del estrés de la vida cotidiana y que nos permite gozar con nuestras propias creaciones. Pensado para enseñar a los que no saben y para convertir en grandes cocineros a quienes ya dominan el arte de la cocina.

'CONTRA EL SEPARATISMO' de Fernando Savater (No ficción) | En el mejor de los casos, el nacionalismo no es más que un sueño narcisista, soportable con humor y paciencia. Pero el separatismo suma al nacionalismo la subversión que destruye la democracia vigente. Se puede convivir con el nacionalismo, pero no hay más remedio que defenderse del separatismo y plantarle cara. Lo hemos visto en Euskadi, ahora en Cataluña: unos cuantos quieren robar a la mayoría parte de la soberanía nacional, que no pertenece a ningún territorio sino a todos los ciudadanos libres e iguales. Este panfleto sin complejos ni miramientos defiende la sede histórica de nuestros derechos: lo que aún se llama España.

