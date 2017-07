Foals pone a sus pies al FIB y entra en su historia por la puerta grande

El quinteto de Oxford Foals ha entrado hoy por la puerta grande en la historia del Festival de Benicàssim con un espléndido concierto con el que ha rendido al escenario principal y al multitudinario público a sus pies.

El FIB ha sonado a FIB con la banda del arrollador Yannis Philippakis, y también lo ha hecho con los veteranos Los Planetas y la divertida "fábrica de baile" de Joe Crepúsculo.

El viernes ha arrancado con una respuesta tibia de público, fruto del énfasis que se derrocha en la primera jornada de festival y más cuando The Weeknd colapsó los accesos al recinto y abarrotó el escenario principal.

Poco a poco los rezagados han ido llegando al recinto, pero no ha sido hasta la actuación de Foals cuando el escenario principal se ha entonado, y lo ha hecho por completo, superando incluso el "llenazo" del jueves con The Weekend.

El escenario Las Palmas impone a muchos grupos, a los que se les queda grande y no se encuentran tan alejados los unos de los otros, pero a Foals el escenario se le ha puesto de rodillas.

El quinteto de Oxford ha sonado brillante, potente y apabullante, y sus temas "My Number", "Birch Tree", "Spanish Sahara" o "Mountain At My Gates" han sonado magníficas.

Como señalaban desde la organización, Foals ha entrado por la puerta grande en la historia del festival.

El público fiel de Los Planetas

Antes, a las 22.50, el escenario las Palmas ha acogido a Los Planetas, con un público mayoritariamente español y fiel a una de las bandas más representativas del FIB, que consigue salvar el desgaste de tantos años de carrera y reinventarse con un nuevo trabajo "Zona Temporalmente Autónoma".

Los británicos, sin embargo, se han dispersado y muchos permanecían aún a esas horas en el camping.

Los irlandeses se han volcado a esas horas con su compatriota, James Vincent MacMorrow, con una deliciosa voz abanderando el soul del futuro.

El FIB vivió anoche momentos para la historia. / Txema Rodríguez

Y la mayor parte de público estaba en el escenario VISA, bailando con la sesión de 2ManyDjs como si no hubiera mañana, y eran solo las 23.30 horas.

Antes de 2ManyDis, el escenario VISA ha sido abordado por ese personaje peculiar agitador de masas y capaz de montar una verbena sobre el escenario.

No se podrá decir que el de Joe Crepúsculo ha sido el mejor concierto del FIB 2017, pero va a ser difícil igualar ese final con el director Nacho Vigalondo desbocado haciendo las veces de "gogó" y ayudando en los coros, Tomasito taconeando y enseñando a "hacer las palmas flamencas" con "A fuego" y un barman sirviendo vermús a todos con una barra instalada en el mismo escenario.

Con esa puesta en escena solo faltaban en las tablas unos cuantos amigos más para bailar desenfrenadamente la magnífica "Mi fábrica de baile", momento en el que Tomasito se ha quitado los pantalones y las botas y ha terminado haciendo palmas con su glúteo al aire tras apartar los calzoncillos verdes.

Esta noche, Red Hot Chili Peppers

Destacada ha sido también la presencia en el escenario principal de la joven banda de guitarras Blossoms.

Su vocalista, Tom Ogden, ha explicado que hace años vino al Festival de Benicàssim y su novia le dejó por otro chico pero que hoy estaba tocando sobre el escenario principal por lo que "no está tan mal", ha bromeado.

Poco después se ha arrancado con unos versos de "Last Christmas" de Wham! y el público le ha tomado rápidamente la palabra y a capela han completado unas estrofas que servirán como homenaje al fallecido George Michael.

Este sábado el FIB 2017 espera su noche más multitudinaria con el concierto de Red Hot Chili Peppers, jornada para la que ya se ha colgado el cartel de "no hay entradas".