Fernando Aramburu logra el Premio Nacional de Narrativa por 'Patria' Fernando Aramburu. / efe La novela, que narra el desgarro de la sociedad vasca en los años del terrorismo, seduce a la crítica y al público, con medio millón de ejemplares vendidos ÁLVARO SOTO MADRID. Miércoles, 18 octubre 2017, 00:45

Sobre la historia de una región española azotada por el terrorismo y por el silencio cómplice durante décadas Fernando Aramburu (San Sebastián, 1959) levantó una trama universal, entendible en cualquier rincón del mundo, que le ha proporcionado sus mayores laureles como literato. El último es el Premio Nacional de Literatura en la modalidad de Narrativa correspondiente a 2017, que se falló ayer.

El jurado destacó la obra galardonada «por la profundidad psicológica de los personajes, la tensión narrativa y la integración de los puntos de vista, así como por la voluntad de escribir una novela global sobre unos años convulsos en el País Vasco». «No me esperaba el premio, aunque me siento muy honrado», dijo el galardonado, que cree que el éxito de la obra reside en haber tocado «un nervio de la época».

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza, Aramburu reside desde 1985 en Alemania (ahora lo hace en Hannover), donde comenzó impartiendo clases de español. En ese país encontró la distancia suficiente para hablar de su tierra natal, cuyas heridas le atormentaban, y en particular, de la 'Euskadi profunda', un lugar en el que la izquierda abertzale consiguió instaurar un régimen represivo en el que el disidente era señalado y aislado, cuando no agredido e incluso asesinado. El regreso al pueblo de una familia que se había exiliado a causa de la violencia hace saltar de nuevo las falsas costuras de la normalidad que presiden el día a día de los que se quedaron.

Una situación, opina el autor, que se está repitiendo actualmente «en todas las casas y en todas las calles de Cataluña», donde, «por supuesto», ve que existe un trasfondo que se puede novelar, aunque no cree que sea él quien deba hacerlo. «Yo miro con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Cataluña, pero me parece que hay unas grandes diferencias con respecto a lo que ocurrió décadas atrás en el País Vasco, sobre todo, que allí no existe una banda armada», subraya.

Desde su publicación, en septiembre de 2016, el libro ha recibido el aplauso de la crítica y del público. Es el más vendido del año en España, con más de medio millón de ejemplares (la editorial Tusquets ha publicado ya 22 ediciones), y con él, el escritor ha conseguido el Premio de la Crítica, el Premio Francisco Umbral y el Premio Euskadi de Literatura. Además, la novela se prepara para dar el salto internacional: ya en las librerías italianas, en enero se lanzará en Alemania con el mismo título, 'Patria', una palabra que el escritor considera «reconocible» para cualquier lector, y posteriormente se traducirá a otros once idiomas.

A comienzos de los 80, Fernando Aramburu fue uno de los creadores y promotores del grupo de literatura Cloc de Arte y Desarte en San Sebastián, que entre 1978 y 1981 editó una revista e intervino en la vida cultural del País Vasco, Navarra y Madrid con propuestas de índole surrealista y acciones de todo tipo caracterizadas por una mezcla particular de poesía, contracultura y sentido del humor.

Aramburu, escritor de largo recorrido y columnista de prensa, es autor de las novelas 'Fuegos con limón' (1996), 'Los ojos vacíos' (2000), 'El trompetista del Utopía' (2003), que fue adaptada al cine por Félix Viscarret con el título 'Bajo las estrellas'; 'Bami sin sombra' (2005), 'Viaje con Clara por Alemania' (2010), 'Años lentos' (2012), por el que obtuvo el Premio Tusquets, 'La Gran Marivián' (2013), 'Ávidas pretensiones' (2014), por el fue galardonado con el Premio Biblioteca Breve; 'Las letras entornadas' (2015) y 'Patria'.