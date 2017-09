Damian Sánchez, compositor: «La falta de recursos en el teatro repercute en recortes musicales» El compositor Damián Sánchez. / Damián Torres El valenciano ganador del premio Max a la mejor composición lamenta que todas las propuestas a políticos se queden en una mera «voluntad» MARTA BALLESTER Lunes, 11 septiembre 2017, 19:14

Trabajo, constancia y esfuerzo son los pilares de un compositor premiado con un Max. El valenciano Damián Sánchez ya tiene con 30 años una larga trayectoria como músico en la ciudad. La crisis en el mundo audiovisual, le hizo saltar a la composición musical para videojuegos, un campo que «no acaba de cuajar en la Comunitat» y para el que también pide ayudas. Ahora triunfa en el teatro de calle y piensa apostar más por este sector a pesar de que la falta de recursos limita la apuesta musical. Agradecido por el reconocimiento de las artes escénicas españolas espera una mayor visibilidad de su trabajo.

-¿Qué significa para un joven compositor recibir un premio Max?

-Recibir un Max, para mí fue toda una sorpresa, porque lo mío son las composiciones para videojuegos, ese es mi principal trabajo. Pero después de este reconocimiento me planteo apostar fuerte para seguir en el camino teatral del que andaba desconectado pero del que soy consciente de su importancia para la cultura de una ciudad y un país. Este galardón a nivel profesional ha sido un gran escaparate para que conozcan mi trabajo y es todo un aval para que apuesten por mí.

-Cuatro premiados valencianos en una gala que 15 años después volvió a la ciudad, ¿qué conclusiones saca ante tanta valencianía?

-Creo que el teatro vuelve a coger fuerza en la ciudad. Los Max volvieron a poner el foco en Valencia y en su oferta. Se hicieron muchos esfuerzos antes de la gala, para traerla aquí y para que todo saliese bien. Pero tengo que decir que ahora se le está sacando poco partido a que cuatro valencianos hayan sido reconocidos. Por nosotros no están apostando. Valencia no está sacando pecho de sus artistas con medalla. Por ejemplo antes de ser premiados tuvimos dos actos con políticos, pero ahora, con el premio en la mano, nadie nos ha recibido. Ahora que es el momento en el que se puede fardar de que hay talento en la ciudad, lo están dejando morir, como muchas de nuestras propuestas a los políticos y administraciones. Es una lástima que todo se quede en mera voluntad.

-Recibió el premio gracias al espectáculo de calle 'Mulïer', ¿la calle y la música siempre han estado ligadas?

-La calle ha sido escenario y escaparate para muchos amantes de la música. Pero a nivel espectáculo tiene una dificultad añadida que lo hace especial. En un teatro está todo controlado, pero en la calle puede haber cualquier imprevisto, como que aparezca el sonido de una moto y rompa todo el momento. Por eso en la calle hay que trabajar con elementos más percusivos para que suenen lo máximo posible. Yo ya había hecho alguna cosa de calle pero con Maduixa ha sido la primera vez en que mi música ha dejado de ser un fondo para convertirse en protagonista. En la calle todo parece más natural, más cercano y sorprende más.

-¿Las artes escénicas deberían apostar más por la música?

-La música está bien valorada dentro de este mundo, siempre dependiendo de la obra claro. Pero considero que el teatro en general necesita más apoyos en todas sus áreas, porque la falta de recursos en este repercute en recortes musicales y limita los campos. Los pocos recursos impiden muchas veces que nos podamos lucir.

-Su larga trayectoria como compositor es en el sector audiovisual, uno de los más dañados en la Comunitat tras el cierre de Canal 9. ¿Cómo logra sobrevivir?

-Mi música para cine o televisión no logró sobrevivir y como vía de escape probé en los videojuegos. Pero mucha gente de la industria ha desaparecido, como el sector de la creación en sí. En los videojuegos, por ejemplo, hay un caldo de cultivo que no acaba de cuajar. Vuelven a faltar recursos. No hay ayudas oficiales a los videojuegos a diferencia que en otras ciudades. La mayoría de mis trabajos son a nivel nacional. Aquí se sobrevive con inversión privada pero eso no es manera de que la gente crezca en el oficio.

-¿En qué futuros proyectos está inmerso?

-Los Max no me han traído nada nuevo, sigo en mis videojuegos, trabajando algunas novedades para Mulïer y espero que al igual que en 2016 trabajé en más de cinco obras teatrales, este año la suerte me acompañe y sea algo parecido.