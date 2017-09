La falta de personal del Museo de Bellas Artes de Valencia afecta a las obras de Orts Piezas de la colección de Pere Maria Orts i Bosch en el Bellas Artes de Valencia. / josé penalba El mecenas valenciano reclamó en la donación un conservador específico para sus fondos y Cultura cubrió la plaza pero desde 2014 está vacante CARMEN VELASCO Valencia Martes, 5 septiembre 2017, 21:50

La donación de las obras de arte de Pere M.ª Orts i Bosch, que se materializó en noviembre de 2004, incluyó numerosas cláusulas con las que el mecenas no quiso dejar ningún cabo suelto. Consciente de la realidad del Museo de Bellas Artes de Valencia, en el documento comprometía a la Generalitat Valenciana a poner los medios necesarios para garantizar la organización, funcionamiento y difusión de la colección Orts i Bosch.

El ilustre donante era profundamente conocedor de la estrechez de la plantilla de la pinacoteca y en la donación incluyó la siguiente norma específica: «El museo adscribirá un conservador calificado, que actuará de veedor de la colección y se ocupará de su correcta conservación y estudio permanente». En otra cláusula comprometía a la Generalitat Valenciana a poner los medios necesarios para garantizar la organización, funcionamiento y difusión de la colección Orts i Bosch.

La donación se efectuó en 2004, el proceso de ingreso de las más de 200 piezas (pinturas, esculturas, tapices, muebles, cerámica, orfebrería, etc) a la pinacoteca valenciana se produjo entre diciembre de 2004 y enero de 2005, y la inauguración de la exposición se registró en la primavera de 2006. Durante todo este tiempo, no se creó la plaza ex profeso de la colección. Fue en 2008, cuatro años después de la donación, cuando se materializó el puesto. Según fuentes del museo valenciano, José Gómez Frechina asumió la tarea.

Todas las gestiones vinculadas con la donación se acometieron con Fernando Benito en la dirección del San Pío V, cargo que ocupó desde 1996 a 2010. El historiador impulsó el museo y fue el artífice necesario para la donación de Orts-Bosch, que en otra cláusula impone que la colección se ha de mantener unida en sí misma y prohíbe el préstamo temporal para exposiciones fuera del . San Pío V.

Gómez Frechina contó con el aval de Benito para la misión de salvaguardar los fondos del erudito valenciano. La situación viró con la llegada de Paz Olmos a la dirección del Bellas Artes. Durante el mandato de la directora, el conservador de la colección de Pere Maria Orts dejó su plaza para abordar otro cometido profesional fuera del museo valenciano. La marcha del conservador se registra en 2014 y desde entonces los fondos del mecenas valencianos carecen de conservador específico. Cultura atendió la petición del donante (creó la plaza y la cubrió), pero desde hace tres años no hay un profesional propio adscrito a la colección de Orts i Bosch, como solicitó el donante.

En estos momentos, el Bellas Artes de Valencia exhibe numerosas piezas de los fondos de Orts i Bosch. Para poder exhibir las obras del erudito valenciano el museo modificó la colección permanente en 2005, algo que volverá a ocurrir para dar salida a las piezas de la colección Delgado, que se muestra en la actualidad en la sala temporal de la institución artística.

La incorporación de la colección Delgado, que incluye una treintena de pinturas, obligará a modificar la exhibición permanente que se mantiene prácticamente intacta desde hace 12 años. Sólo Sorolla logró hacerse un hueco en el edificio del Bellas Artes pero sin integrarse (como sala adyacente) en el discurso principal.

El comodato entre el museo y el propietario de la colección Delgado incluye el compromiso de la exhibición permanente. Desde el Bellas Artes estudian posibilidades, pero aún no tienen decidido qué piezas se guardarán en los almacenes.

La pieza más mediática de la colección Delgado es 'Dama de perfil', una pintura inédita de Velázquez, cuyo hallazgo se presentó el pasado abril en las instalaciones del museo. Este boceto, pintado en el primer viaje del artista a Italia (entre 1629 y 1631), fue realizado en la misma época de 'Apolo en la fragua de Vulcano', 'La túnica de José' y las dos versiones de la Villa Medici.

En la nómina de autores de la colección Delgado destacan los pintores españoles Murillo, Luis Tristán, Juan van Hamen y León, Francisco de Herrera El Viejo o los artistas valencianos Ribera, Ribalta y Yepes. El 80% de la treintena de piezas que engrosan los fondos del museo pertenecen al Barroco.