La faceta más espiritual de Sorolla 'Yo soy el pan de la vida' es un óleo de gran formato que, desde ayer, se exhibe en el Centro Cultural Bancaja. La Fundación Bancaja muestra 'Yo soy el pan de la vida', una obra que la colección Lladró le ha cedido por cinco años Una exposición reúne en Valencia una selecta colección de cuadros religiosos e icónicos del pintor, como 'Triste herencia'

valencia. En una sala reducida y con luz tenue, como si se tratara de un santuario, se exhiben dos obras icónicas y poco expuestas de Sorolla: 'Yo soy el pan de la vida' y 'Triste herencia'. La primera pertenece a la colección Lladró y la segunda, a la Fundación Bancaja. Ambas se muestran desde ayer en el centro cultural de la plaza Tetuán en la muestra 'Sorolla y la espiritualidad', comisariada por Felipe Garín, quien destacó que la pintura religiosa es «extraña» en la producción del artista valenciano. Él, recordó, pintaba por encargo «porque vivía del mercado» y no eran habituales pedidos artísticos de este tipo.

Lo espiritual no es frecuente en la trayectoria de Sorolla ni tampoco en las exposiciones en torno a la obra del artista del Cabanyal, consecuentemente la selecta colección de las piezas reunidas en el Centro Cultural de Bancaja supone una oportunidad para profundizar en el lado más místico del pintor de la luz a través de seis piezas religiosas. «Sorolla creó 'Yo soy el pan de la vida' por encargo del político y hacendado chileno Rafael Erráruriz Urmeneta para su palacio en Valparaíso en 1896. Le costó terminarlo y lo hizo con honestidad. La pieza apareció en Italia a finales de 1970», recordó Garín, quien, siendo él director del Museo San Pío V, se le ofreció la pieza.

La obra, que llegó a decorar el Banco Santander de la calle Lauria, se expusó en la Basílica de Valencia con motivo de una exposición de La Luz de las Imágenes en 1999. La familia Lladró lo compró entre los años 2000 o 2002, matizó Rafael Alcón, presidente de la Fundación Bancaja. No se expuso en el Museo Lladró sino que estaba en las dependencias de la fábrica de Tavernes Blanques.

La restauración de 'Yo soy el pan de la vida' surgió del «compromiso con la familia Lladró» nacido en 2015, cuando la entidad expuso los fondos artísticos en el edificio de la plaza Tetuán. La Fundación Bancaja firmó un convenio de colaboración con la vocación de «recuperar el patrimonio artístico valenciano» y «ponerlo al alcance de todos».

Desde ayer se exhibe con todo sus esplendor y luminosidad para disfrute de los visitantes. La pieza se ha sometido durante un año, como publicó LAS PROVINCIAS, a una exhaustiva restauración que, según Alcón, ha sido cofinanciada por la fundación y por la familia Lladró. La obra requiere ahora de un cuidado mantenimiento, apuntó Garín.

'Yo soy el pan de la vida' no regresará, de momento, a sus propietarios. Bancaja ha firmado con ellos un depósito de cinco años. Alcón recordó ayer, durante la presentación de la exposición a los medios de comunicación, que la fundación es «uno de los mayores difusores de la obra de Sorolla».

Otra de las joyas de Bancaja es 'Triste herencia', obra cumbre en la trayectoria de Sorolla. El pintor la creó cuando «estaba labrándose su propio estilo y alejándose de sus maestros». Ambientado en la Malvarrosa, retrata a unos niños lisiados. Con la obra, que llevó a París convencido por sus amigos Blasco Ibáñez y Azzati, logró el Grand Prix en la Exposición Universal de la capital francesa de 1900. Garín destacó el «espíritu zurbaranesco» de 'Triste herencia', donde la figura del fraile «resta frivolidad a la escena». La última vez que se exhibió esta pieza en Valencia fue en 2013.

'Yo soy el pan de la vida' y 'Triste herencia' se exhiben junto a 'Monja en oración' (Fundación Bancaja), 'Santa Clotilde' (Museo del Prado), 'Mesa petitoria' (Museo Bellas Artes de Bilbao), 'La Virgen María' (Museo Bellas Artes de Valencia) y dos bocetos, uno procedente del Museo Sorolla y otro de una colección particular.

'Sorolla y la espiritulidad' no representa todas las obras religiosas del pintor. En esta temática, Garín destacó la importancia de 'El Entierro de Cristo', que el creador valenciano destruyó y del que quedan fragmentos conservados en el Museo Sorolla de Madrid. El comisario y exdirector del Consorcio de Museos destacó otras piezas como 'El beso de la reliquia', 'Pouet de San Vicent' o 'Los nazarenos', panel realizado para la Hispanic Society of New York.

La exposición 'Sorolla y la espiritualidad' podrá visitarse hasta el 2 de septiembre.