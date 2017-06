«Espero que los programadores se interesen por 'Síndhromo'» Miércoles, 7 junio 2017, 00:17

«'Síndhromo' no es autobiográfico, pero en el texto puse mucho de mí misma. Me inspiró la lucha del Cabanyal y la mía propia con el cáncer», admite Cárdenas, quien espera que a partir del Max «los programadores se interesen por la obra». Desea que el galardón sirva «para que salga trabajo a todos, para que la pieza llegue a más público y para que haya más sensibilidad para las dramaturgas». En 'Síndhromo' aborda «la ceguera que no nos dejar ver la realidad y ante la que no nos podemos quedar sentados».