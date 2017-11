Las escuelas cambiaron la aventura por el método El ruedo de la plaza de Valencia es aula de formación para los alumnos de la Escuela. / APLAUSOS En Valencia sesenta jóvenes aspiran a convertirse en las próximas figuras del toreo JOSÉ LUIS BENLLOCH Sábado, 11 noviembre 2017, 23:59

Los toreros de este siglo se forman en la escuelas, se acabaron los tiempos de las aventuras y las escapadas del hogar que llevaban a los chicos al borde de la marginación. Se ha cambiado la aventura por el método, afortunadamente, otra cosa sería indefendible. La Escuela Taurina de la Diputación de Valencia, la segunda de España en antigüedad tras la de Madrid, acaba de cerrar uno de los cursos más intensos y brillantes desde su fundación. Sus alumnos participaron en cerca de sesenta festejos en tiempos en los que las oportunidades escasean, con el valor añadido de haberlo hecho en grandes escenarios como Valencia, Sevilla, Málaga, Murcia y próximamente Madrid en la plaza de Vistalegre. Los logros van más allá, cuatro de sus alumnos han superado la decena de actuaciones, han acudido a tentar a numerosas ganaderías de primer orden y se ha impulsado, en colaboración con la empresa de Simón Casas, un certamen internacional de escuelas taurinas, todo un hallazgo, que tuvo una excelente acogida y vino a fortalecer la menguada Feria de Julio.

En la actualidad están matriculados más de cincuenta alumnos y aunque en la evolución artística de los jóvenes juegan muchos factores, algunos tan incontrolables como la buena suerte, varios de los chicos han demostrado tener cualidades para llegar a ser toreros de cartel y las están mostrando con asiduidad en esta primera etapa de su formación. "Borja Collado, Miguel Polope, Miguelito, Jordi Pérez, Alba Navarro... y otros, más jovencitos todavía, como Joan Marín, Javier Camps... más en agraz que pueden dar la sorpresa este año" han destacado sobremanera según los profesores y han despertado mayores ilusiones entre los aficionados.

La formación y metodología se sustenta sobre los pilares tradicionales: enseñanzas teóricas, el toreo de salón en la misma plaza, a nadie escapa que para torear bien delante del toro hay que saber torear bien de salón, y la participación en tentaderos y clases prácticas en las que están asistidos siempre por los profesores, Juan Carlos Vera y Víctor Manuel Blázquez, sin que falte la presencia habitual, pura afición, del también matador de toros y profesor retirado José Copete "Copetillo".

Músculo y convocatoria

La gran acogida del certamen de Julio, por el que pasaron más de catorce mil espectadores en tres tardes, demuestra el músculo social de la tauromaquia apenas se le aplican estímulos. La cifra, que supera con creces un lleno total del coso valenciano, desborda la capacidad de convocatoria de certámenes de otras disciplinas artísticas y deportivas no profesionales. Otro valor añadido de esta acogida fue el porcentaje tan alto de jóvenes que se asomaron por vez primera a un espectáculo taurino, lo que da pie a pensar que otro de los objetivos de la Escuela, el de formar aficionados, también se está cumpliendo.

El responsable directo su gestión, Toni Gázquez, ha señalado que estos logros han sido posibles gracias a los apoyos de Diputación y la empresa concesionaria de la plaza que, con el ánimo de formar nuevos toreros, han ido más allá de las obligaciones contractuales. Y a la vez anuncia que el año próximo, además de mantener el grado de implicación de las entidades, "se organizará de nuevo el certamen de julio y existe el compromiso de que nuestros alumnos vuelvan a las mismas grandes plazas que han ido este curso" ha dicho "y se trabaja en ampliar el radio de acción para que los alumnos pisen ruedos de Portugal e incluso de México".

A pesar de todos los éxitos y reconocimientos subyace una queja que nadie quiere verbalizar, la falta de implicación salvo honrosas excepciones, Román entre ellas, de los matadores y figuras en general, que no se comprometen al nivel de respaldo y ayuda que sería deseable y estarían moralmente obligados. No se dan cuenta de que el futuro del toreo en la actualidad pasa por la labor de las escuelas, que si en ocasiones no es perfecta desde luego es la mejor posible y hasta en ocasiones la única vía posible de acceso a la profesión.

En esa misma dirección uno de los objetivos de Toni Gaspar, diputado y máximo responsable de la Escuela, y Toni Gázquez, director del centro, es avanzar hacia la implicación de empresas privadas en un modelo de patronato al estilo de los existentes en otras disciplinas artísticas y deportivas, que permita no depender exclusivamente de la Administración.

Los tentaderos

Una herramienta de formación clave en el aprendizaje de los alumnos han sido los tentaderos, todos ellos en ganaderías de primera línea en las que no resulta nada fácil el acceso a los chicos que comienzan pero que a través de la Escuela han podido frecuentar. Las placitas de Fuente Ymbro, La Palmosilla, Cuvillo, Cuadri, La Quinta, Los Chospes, Fernado Peña, Zacarías Moreno, López Gibaja, José Cruz, Hnos. Sánchez Herrero, Manuel Patón, Arcadio Albarrán, Los Maños, Victoriano del Río, Garcigrande... y otras ubicadas en la propia Comunidad Valenciana como Daniel Ramos, Pedro Jovani o Fernando Machancoses, fueron "aulas" de formación.