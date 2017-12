Jesús Herrera «Huí de la Comunitat por la falta de oportunidades y la situación precaria» El pintor Jesús Herrera, junto a su obra 'Spatium Hermeticum'. / Manuel Molines El pintor alicantino, ganador de la Beca Artística de la Rambleta, expone en el centro cultural su obra, una mezcla de barroco y moderno MARTA BALLESTER Domingo, 3 diciembre 2017, 00:27

No le importa donde, él solo quiere oportunidades para poder dar rienda suelta a su arte. El pintor alicantino Jesús Herrera lo tenía claro desde bien pequeño, quería ser artista y si la Comunitat no le abría puertas, se marcharía en busca de alguna ventana. Ha trabajado en Roma, Brasil, México, Cuba, Rumania, EEUU y actualmente vive en Copenhague. Allí se ha impregnado de nuevos conocimientos con los que ha vuelto a Valencia tras ganar la IV Beca Artística de la Rambleta. Allí, en la Sala de Exposiciones, muestra su 'Spatium Hermeticum'. Una obra que gira en torno a los elementos primigenios a partir de los cuales, según la tradición clásica, se creó el mundo. En ella plantea una reflexión en torno a las estrategias tradicionales de exhibición, mezclando el barroco y el contemporáneo, algo inédito hasta el momento.

-¿Qué cree que hizo ganadora a la obra 'Spatium Hermeticum'?

-Creo que la Rambleta tenía ganas de apostar por la pintura, porque nunca antes le habían dado la beca a un pintor, pero sobre todo creo que la puesta en escena que he logrado y la mezcla del barroco con el contexto contemporáneo que tiene 'Spatium Hermeticum' nunca antes se había visto.

-¿Hay que innovar y buscar nuevos caminos para triunfar hoy?

-Aunque hay mucha oferta, un artista siempre tiene que ser auténtico y no hay mayor autenticidad que la sinceridad. No hay que buscar la diferencia porque hoy en día la energía que deja un artista es la clave. No hay que forzarse a buscar nuevos caminos. A mi me salió solo jugar y reflexionar con estas dos etapas tan diferentes.

-En el 2015 fue la última vez que expuso en la Comunitat, la mayor parte de sus obras han sido creadas y exhibidas en el extranjero. ¿A qué se debe?

-Huí de la Comunitat por la falta de oportunidades y la situación precaria que sufren los artistas de mi generación. Hubo un momento en el que el público de fuera no era tan reticente a mi pintura. Aquí tengo que explicar por qué pinto esto. En otros sitios simplemente se dejan llevar y te dan más libertad. El irme fuera y trabajar en tantos lugares me ha dado seguridad. He ido demostrando cosas que aquí en la Comunitat igual me hubiesen costado tres veces más. Igual hasta hubiese dejado la profesión por frustración. Desgraciadamente pienso que fuera se puede trabajar mucho mejor.

-¿Qué impulsos harían falta para salvaguardar a los artistas valencianos?

-No hay infraestructuras ni sistema. Estamos trabajando con más ganas que medios. Es todo muy precario y da pena porque somos creadores de primer nivel. Principalmente haría falta destinar más dinero al arte para que la gente tenga tranquilidad al trabajar. Las creaciones requieren de un tiempo que debe ser remunerado previamente, porque al final los artistas tenemos también que poder vivir y pagar nuestra casa, la luz, las facturas... Muchos compañeros son profesores o camareros para poder crear sus obras. Por último, faltaría también más información porque, ¿quién sabe que he sido ganador del premio de retratos de todos los países nórdicos?

-¿Más becas como esta son la clave para impulsar el sector?

-Toda ayuda es buena, claro, pero los amiguismos hacen mucho daño en algunas de estas becas y en este sector. Deberían democratizar un poco más estos procesos para abrir la puerta a nuevos artistas que desarrollen sus proyectos sin mirar el corto plazo.

-¿Cuáles son sus proyectos futuros?¿Le gustaría volver a la Comunitat?

-Mi próximo proyecto serán paisajes para desconectar de tanto realismo y pasarme a una cosa más abstracta y con más intuición visual. De todas formas el retablo de 'Spatium Hermeticum' no es más que el principio, porque quiero llegar a hacer toda la iglesia, las cúpulas y el suelo. Este trabajo a largo plazo que calculo que me llevará unos ocho años es mi fantasía a cumplir. Trabajarla aquí en la Comunitat me daría más igual. Es cierto que aquí me unen muchos vínculos familiares y profesionales, pero trabajar fuera también me ha permitido llevar el nombre de Valencia por todo el mundo. Trabajo en ello allá por donde voy y eso también es un orgullo para mí.