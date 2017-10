La empresa que explota la cafetería del IVAM cancela el contrato a los 18 meses Interior de la cafetería del IVAM. / lp Eurest Colectividades, que se comprometió por cuatro años, abandonará las instalaciones cuando el museo adjudique a otra firma el servicio CARMEN VELASCO Valencia Miércoles, 1 noviembre 2017, 01:21

«Desequilibrio financiero». A la empresa que explota la cafetería del IVAM no le cuadran las cuentas y ha decidido cancelar el contrato con el museo. Comenzó a gestionar el espacio en abril de 2016, aunque se formalizó la relación contractual unos meses antes. Un año y medio después de la apertura de puertas, la firma ha comunicado a los responsables del centro de arte su volutnad de no continuar con el negocio por «desequilibrio financiero». El museo y la parte implicada rescindirán el contrato, que establecía una duración de cuatro años. La empresa concluye su experiencia en el IVAM antes de tiempo y sin agotar lo firmado.

La cafetería del IVAM fue adjudicada al grupo Eurest Colectividades, S.L., una de las empresas de referencia en el sector de restauración social en España donde está presente desde hace 50 años. Con una plantilla de más de 12.000 personas, la compañía operaba en el IVAM a través de su marca comercial Vilaplana Catering que ya gestiona los restaurantes del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y de los CaixaForum de Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y Zaragoza.

El IVAM adjudicó a Eurest Colectividades con un canon anual de 50.820 euros con IVA (42.000 euros de canon anual más 8.820 euros de impuestos). La firma fue la única candidata que presentó proyecto.

Con la llegada de Vilaplana Catering, se renovó el espacio. La empresa apostó por una propuesta estética basada en la continuidad de la arquitectura del edificio, con líneas puras y una decoración a base de materiales neutros como la madera. Otra de las novedades que aportó fue la incorporación de una zona chill out y una barra polivalente en la terraza exterior.

Pese a que la empresa terminará antes de tiempo el contrato firmado, firma y museo han llegado a un acuerdo para que se mantenga la oferta hostelera hasta que el centro de arte adjudique a una nueva empresa la explotación de la cafetería. De hecho ya ha abierto el plazo para recibir ofertas y que concurran firman interesadas.

Con este acuerdo entre Eurest Colectividades e IVAM se evita dejar sin servicio de cafetería a los visitantes como sucedió en enero de 2016, cuando La Sucursal abandonó la pinacoteca. Tras 14 años en el museo valenciano, La Sucursal se mudó. «Durante esta etapa el restaurante fue el primer restaurante de Europa ubicado en un museo que obtuvo estrella Michelin, un galardón que nos bendijo. Luego logró dos premios nacionales y dos soles Repsol», recordaron entonces desde el grupo La Sucursal. El grupo La Sucursal, que también gestiona Vertical y Coloniales 1916, no optó a la explotación en el IVAM.

Los museos no sólo son contendores de arte sino cada vez buscan ser protagonistas de la vida de la ciudad, de ahí que ofrezcan actividades no sólo actividades lúdicas sino servicios de hostelería. El Bellas Artes tiene adjudicado a una empresa externa el restaurante y en Bombas Gens, desde la apertura del centro de arte, opera Ricard Camarena. En cambio El Centro del Carmen no tiene oferta de hostelería