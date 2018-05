Donna Leon: «Mis novelas surgen de los periódicos y de lo que me cuenta la gente» Donna Leon acaba de publicar 'La tentación del perdón' (Seix Barral). / efe «En la ficción los malos reciben su castigo, algo que no siempre sucede en la realidad», asegura la autora americana, que participa mañana en Valencia Negra MARTA BALLESTER VALENCIA. Martes, 8 mayo 2018, 00:47

Donna Leon es una de las escritoras europeas con mayor apoyo de lectores. Las novelas del comisario Brunetti suman una pléyade de seguidores. La última obra, 'La tentación del perdón', figura entre los títulos más vendidos del país. La autora (Nueva Jersey, 1942) participa mañana en Valencia Negra. Ella es uno de los cabeza de cartel junto a John Banville. La escritora, que desde hace años vive en Venecia, mantendrá un encuentro con los lectores a partir de las 20 horas en el teatro Talía. Desmontará a su personaje más conocido con el que lleva más de tres décadas compartidas.

Guido Brunetti apareció por primera vez en 'Muerte en La Fenice' (1993). «En el momento en que escribí el primer libro de la serie, hace casi treinta años, se consideraba que los hombres eran las personas adecuadas para ser policía. Además, dado que los libros se iban a establecer en Italia, me di cuenta de que una mujer protagonista siempre tendría que lidiar con el prejuicio que existía entonces -y no ha cambiado mucho en treinta años- contra las mujeres en puestos de autoridad», explica Leon a LAS PROVINCIAS.

El comisario favorito de más de veinte millones de lectores se hace mayor, pero no pierde el tirón entre el público. Brunetti, lo ha reconocido Leon en varias ocasiones, funciona como espejo de la propia autora, quien no quiere jubilarlo. Considera que su popular personaje ha logrado romper tópicos sobre los detectives de mala vida y canallas. Brunetti es un hombre de familia, casado con Paola, licenciado en derecho, es un hombre culto que disfruta de la lectura de los clásicos... «Los sinvergüenzas no son realmente muy interesantes, ¿verdad? Piensa en algunos de los detectives en las novelas policíacas: beben demasiado, no les gustan mucho las mujeres, comen mal, se visten mal, no leen nada, no tienen amigos ni familiares. Dios mío, piensa en pasar una tarde con un tipo como este», asegura la dama del crimen.

«La mente de un asesino es desconocida para la mayoría», según la creadora de Brunetti

La inspiración de sus novelas, que se han publicado en 35 países y traducidos a una veintena de idiomas, surge «normalmente del periódico o de historias que la gente me cuenta», explica la autora, quien recibió el Premio Pepe Carvalho en 2016. En 'La tentación del perdón', Brunetti se centra en un caso de estafa en Venecia y en la responsabilidad de una madre en defensa de los suyos a cualquier precio.

La escritora es consciente del éxito de sus novelas: «Creo que parte de su atractivo es que, generalmente, pero no siempre, se castigan a las persona malas y se restablece el orden. Vemos muy poco de esto en la vida, así que creo que lo buscamos en la ficción».

Defensora de la novela negra, considera que los ciudadanos sienten «una fascinación por lo desconocido y, ciertamente, la mente de un asesino es desconocida para la mayoría de las personas», apunta. A los lectores también «nos interesan las mentes capaces de lo que no podemos hacer», añade.

Donna Leon es también autora del libro de ensayos 'Sin Brunetti' y prologuista de la atípica guía 'Paseos por Venecia'. Sus libros son un fenómeno de crítica y ventas en toda Europa y Estados Unidos.