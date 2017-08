Dolores Font Cortés, diseñadora: «La moda no es puramente cultura, pero aporta industria y trabajo» La diseñadora castellonense Dolores Cortés. / LP El negocio familiar valenciano ha recibido en los Premios Nacionales de Moda el galardón a la Pequeña y Mediana Empresa AMPARO B. YAGO Valencia Lunes, 14 agosto 2017, 21:39

Dolores Font Cortés se crió entre telas y vio crecer el imperio textil valenciano que levantó su madre hace casi 70 años y que ha traspasado fronteras hasta llegar a 15 países. Dolores, al frente del negocio familiar desde 1990, revolucionó la moda con sus ideas y ha conseguido compatibilizar la moda y la medicina hasta hace seis años. Sus clientes: las mujeres, aunque no descarta lanzarse al público masculino.

-Vivió los comienzos de la marca, ¿cuáles han sido sus principales cambios?

-Cuando tomé las riendas como gerente y directora creativa en 1990 quise darle un giro importante: meter el concepto moda en el bañador. El gran cambio consistió en transformar una empresa de confección en una empresa de moda. Costó convencer a los periodistas y personas del mundo de la moda. A raíz de ello, nos empezaron a invitar a desfiles.

-Su empresa es familiar pero con una gran proyección internacional. ¿Cuál es la clave del éxito?

-El primer punto es el trabajo y la formación de la gente de la fábrica. En segundo lugar, la innovación, en cuanto a la tecnología, gestión y organización. La coordinación entre la parte creativa y la parte técnica para seguir funcionando es vital. Y es muy importante saber que todos estamos en el mismo barco.

-Empezaron con el bañador en los años 50 y ahora hacen todo tipo de diseños. ¿Cómo ha evolucionado la moda de baño?

-Hay una evolución: hemos pasado de un producto cómodo y útil a una prenda de moda que te ayuda a mejorar tu imagen. Además del componente creativo y estético, estamos muy empeñados en la parte técnica, en el tejido, que está muy estudiado.

-Cuando se puso al frente del negocio familiar, mantuvo el nombre de su madre en homenaje. ¿Qué ha aprendido de ella, a nivel profesional y personal?

-He aprendido muchas cosas. Mi madre es una mujer activa, emprendedora, honesta, inquieta, innovadora, luchadora. Me ha enseñado a considerar que el trabajo no es un castigo, sino que es un regalo que tenemos y que se hace con ganas e ilusión.

-Barcelona y Madrid mantienen sus semanas de la moda, ¿se le pasó a Valencia el momento de su gran pasarela?

-A Valencia se le pasó en el sentido en que ya no existe. Aparte de que en el mundo de la moda, no puede haber 200 pasarelas. Estaría bien centrarse, tomar posiciones y ver qué posibilidades tenemos para hacer. Ser sensatos y saber muy bien en qué se invierte el dinero para que sea efectivo.

-¿La moda es cultura?

-La moda no es puramente cultura, pero sí que tiene un punto de psicología y de psicoterapia. También tiene una parte de placer y alegría de vivir. Por otra parte es un negocio importante para el país, que aporta industria, trabajo y economía.

-¿Cree que la moda recibe apoyo en la Comunidad Valenciana?

-Hay unos programas de ayudas. Y nosotros, como todos, intentamos acogernos a ello. Pero hay más ayudas a nivel industrial, que a nivel moda. Las ayudas de los presupuestos de la Generalitat ya no existen.

-¿Cómo cree que visten los políticos valencianos?

-No me fijo en absoluto. Ni en los de ahora ni en los de antes. La mayoría de políticos son hombres. No me llama la atención ni de lo maravilloso ni de lo zarapastroso.

-¿Qué prefiere llevar, biquini, triquini o bañador?

-Desde hace muchos años soy de bañador, pero también he llevado biquini de jovencita. Hay un renacimiento del bañador.

-¿Se plantea confeccionar trajes de baño para hombres?

-Eso es lo que siempre estamos dando vueltas. Aún no hemos acabado de decidirnos. Entre otras cosas, porque los hombres cambian poco de bañador y tienen poca posibilidad de creatividad.

-¿Qué le ha aportado la medicina y la moda?

-La medicina me ha permitido el contacto con la gente y el poder ayudar a resolver sus problemas. Y en cuanto al mundo de la moda, ya me lo enseñaron de pequeña, pero la gran satisfacción y el orgullo del trabajo bien hecho. Me gusta el reto de pensar que mejorar el modo de hacer las cosas me hace ser mejor como persona.

-¿Cuál es su próximo reto?

-Primero, mantenerme y continuar, y eso es tan difícil como empezar. Y también crecer, innovar y buscar nuevos mercados.