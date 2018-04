DocsValència homenajeará al director Julien Temple, el Orson Wells del punk El festival, que se celebrará del 26 de abril al 5 de mayo, proyectará medio centenar de documentales y diez de ellos son valencianos REDACCIÓN Viernes, 6 abril 2018, 00:38

El Festival Internacional de Cine Documental DocsValència, que se celebrará el 26 de abril al 5 de mayo, proyectará cerca de medio centenar de obras. La cita audiovisual, que se inaugurará en el Centro del Carmen con 'El cuerno', realizará una retrospectiva para homenajear al director Julien Temple. El autor británico, considerado el «Orson Welles del punk», ha grabado documentales sobre The Clash (New Year's Day '77) y The Sex Pistols (There'll Always Be An England) y dirigido videoclips de The Rolling Stones, Ray Davis, Paul McCartney o Blur. El documentalista, que opta por propuestas estáticas irreverentes, ofrecerá una clase magistral el 27 de abril en el Collegio Mayor Rector Peset.

En sus tres secciones competitivas -Panorama, Mirades y Fragments-, una veintena de obras españolas y valencianas optarán por ser las mejores para el jurado independiente. En la sección Panorama las obras que compiten pretenden mostrar la riqueza y multiculturalidad del mundo contando historias de la gente. Participan para optar a este galardón nacional, 'Donkeyote', de Chico Pereira; 'Indestructible. L'ànima de la salsa', de David Pareja; 'Judas', de Raúl Capdevila; 'Pani. Dones, drogues i Katmandú', de Raúl Gallego y 'Verabredung', de Maider Oleaga.

En Mirades, la sección de largometrajes valencianos, los documentales que competirán son 'Crossroads. Paco Roca i Seguridad a La Encrucijada', de Miguel Perelló; 'Els subversius', de Miles Roston; 'Experiment Stuka', de Pepe Andreu y Rafa Moles; 'Owino', de Javier Marín y 'The Cut', de Ernest José Sorrentino y María Andrés Pérez.

En Global Docs se ofrecerán 'Garzón/Assange. El jutge i el rebel', 'Creuer dels somnis', 'El meu bosc secret', 'El repte', 'Entre els homes de bé', 'Gent xicoteta.Arbres grans' y 'La llibertat del diable'.

DocsValència no es sólo un festival de exhibición es también una plataforma que sirve para fortalecer la industria audiovisual del género documental.