El director del IVAM se escuda en la Conselleria para abstenerse del conflicto con el MuVIM El comisario Hou Hanru y el director José Miguel G. Cortés, ayer, delante de la obra de H. H. Lim. / damián torres José Miguel G. Cortés elude pronunciarse sobre la ampliación del museo porque «las políticas culturales corresponden a las autoridades» CARMEN VELASCOCARMEN VELASCO VALENCIA. Martes, 28 noviembre 2017, 00:31

El IVAM ha pasado de definir la ampliación del centro a costa de que el MuVIM se convierta en subsede del primero como «un proyecto en fase de idea» (frase textual en su perfil oficial de Facebook) o como una iniciativa que se ve «con buenos ojos», según una fuente autorizada de la institución artística, a no querer hablar públicamente de la cuestión. El director del IVAM eludió ayer pronunciarse al respecto tras la presentación de la exposición 'Please come back ¿el mundo como prisión?'. José Miguel G. Cortés no quiso valorar las palabras de Rafa Company, director del MuVIM, que hace una semana tildó la operación de «OPA hostil neoliberal de un museo hermano».

A preguntas de los periodistas, Cortés no cesó de repetir: «No tengo nada que decir». Fue insistente: «No tengo ni una sola palabra que decir». Como si el futuro del IVAM no fuera asunto de la actual dirección o como si la institución artística estuviera al margen de los planes para crecer de cara a su 30 aniversario, el director guardó silencio.

En su legítima posición de no pronunciarse, Cortés señaló que «las políticas culturales de esta Comunitat las deciden las autoridades competentes», en referencia a la Conselleria de Cultura, de la que depende el IVAM. El director del centro de arte moderno dijo «no tener nada que decir» sobre si la Generalitat ha abordado con la Diputación de Valencia la posibilidad de absorber el MuVIM, de titularidad provincial, para que funcione como subsede del IVAM, aunque aclaró que su relación con Conselleria es siempre «intensa y diaria».

«Respeto profundamente a todo el mundo y especialmente a todos los directores y directoras de museos», afirmó Cortés, quien rehusó avivar el conflicto con el MuVIM e incluso negó cualquier guerra con la institución provincial: «Yo no estoy en polémica con nadie, no hay ninguna polémica». Sobre si ha conversado con Rafa Company, Cortés contestó con una pregunta: «¿Qué tenemos que hablar?». En el IVAM «las aguas están muy tranquilas», matizó.

Pese a las declaraciones públicas y a haber relegado la cuestión a instancias políticas, Cortés sueña con la ampliación del IVAM y bajo su mandato, que vence en 2010 con posibilidad de prorroga de dos años más. «Sería fantástico que en el 2019, en su 30 aniversario, el IVAM tuviera mayor financiación, una ampliación y un proyecto refrendado por el máximo de fuerzas políticas y medios de comunicación», dijo.

El director del IVAM defiende «absolutamente» la ampliación del museo, aunque en el proyecto con el que ganó el concurso de dirección del IVAM no figura tal iniciativa. La efeméride de los 30 años del centro de arte sería, a su juicio, «una buena oportunidad» porque es «un museo que recoge desde inicio de siglo XX hasta hoy no, hasta mañana, y por tanto necesita ampliarse». «No se trata de tener visiones melancólicas sobre qué pasado tiempo fue mejor sino sobre el futuro y para el futuro, que son los 30 años que vienen, que el IVAM pudiera responder a las necesidades de todo tipo que tiene planteadas», argumentó. Sería «fantástico», matizó.

¿Cómo se materializará la ampliación del IVAM? «Cuando se plantee el debate lo discutiremos», pero por el momento «ni idea», dijo, de si se efectuará. «Ojalá», apostilló. En todo caso, «cuando el IVAM tenga algo que decir lo dirá», concluyó Cortés.

Como publicó LAS PROVINCIAS en septiembre de 2017, un informe jurídico de la Diputación avala la transferencia del MuVIM al Ayuntamiento o a la Generalitat. En la hoja de ruta de las instituciones provinciales figura adelgazar la administración, pero «el MuVIM no es moneda de cambio para los políticos», defendió su director en una entrevista con este periódico. Rafa Company diferencia entre el proyecto cultural que, a su juicio, «es útil a la ciudad» y recibe más de 200.000 visitantes, y la titularidad del museo. Aboga, como Cortés, por debatirlo en profundidad y con tiempo. Quizá sea el único punto en común entre ambos responsables, dado que Company no es partidario de cerrar museos y el director del IVAM propone una reordenación de espacios artísticos.