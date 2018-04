El director Francis Ford Coppola publica el libro 'El cine en vivo y sus técnicas'

Un cineasta que ganó seis Oscar en la década de los 70 podría haberse dedicado a repetir el mismo exitoso patrón. Y sin embargo, Francis Ford Coppola (Detroit, 1939) no ha dejado de innovar en cada una de sus películas. Ahora, su nuevo reto se llama 'live cinema', un formato sobre el que teoriza Coppola en el libro 'El cine en vivo y sus técnicas' (Reservoir Books), que sirve además como autobiografía del autor.

La televisión fue la puerta de Coppola al cine y al teatro y el 'live cinema' que defiende en la actualidad es la fusión de estos tres artes, pero a ellos les añade la realidad virtual o los juegos de rol, de manera que directores que están separados por cientos de kilómetros puedan crear obras conjuntas o el espectador sea también protagonista. Se lamenta Coppola de que la tecnología no esté lo suficientemente avanzada y los productores no se decidan a apostar con fuerza por el 'live cinema', así que asume que él, quizá, no pueda realizar ninguna obra en este formato.