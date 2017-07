El director del IVC espera que «pueda reinar la cordura» y no se lleven a cabo paros en festivales y eventos Abel Guarinos. / Irene Marsilla Abel Guarinos remarca que la asamblea de trabajadores que pidió su dimisión «no fue multitudinaria» EUROPA PRESS Valencia Jueves, 13 julio 2017, 19:10

El director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos, ha expresado su "confianza en que pueda reinar la cordura" y no se llevan a cabo los paros anunciados por el Comité de Empresa en varios festivales y eventos en protesta por despidos en el organismo. El responsable del instituto ha incidido en que lo que se ha realizado es una "amortización de plazas no necesarias o que no están acordes con la función pública" y que se van a sacar otras "limpias" para que se pueda presentar cualquier ciudadano.

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha informado de la creación de 13 puestos de trabajo nuevos principalmente en Castellón, pero también en Valencia y Alicante, al tiempo que se han "amortizado" 11 plazas que "no tenían ninguna razón de ser", tras una "reestructuración".

Por su parte, el Comité de Empresa del IVC ha pedido que no se produzcan los despidos y ha anunciado paros selectivos coordinados que tendrán lugar en las actividades artístico-culturales programadas por cada dirección adjunta, entre ellos Sagunt a Escena, la Filmoteca d'Estiu o la pretemporada y temporada de ópera del Palau de les Arts y de los teatros dependientes de la Generalitat Valenciana.

Preguntado por este asunto tras una rueda de prensa para presentar el proyecto 'Film València', Guarinos ha dicho que espera que "no se llegue a este tipo de cosas, que perjudican al ciudadano, al espectador y al artista que está actuando".

Ha agregado que la asamblea de trabajadores -"a la que yo respeto", ha aseverado- tuvo un 38 por ciento de la asistencia de la plantilla, por lo que "no fue multitudinaria". "Vamos a intentar que no se perjudique la dinámica cultural de las propuestas, no tiene sentido, y tampoco tiene la aprobación total de la plantilla", ha apostillado.

Fraude de ley

El director general ha explicado que en el caso de algunas plazas, según Función Pública, si se consolidaran se incurriría en "fraude de ley" y ha incidido en que "la única manera de readaptarlas es amortizarlas y sacarlas limpias para que se pueda presentar cualquier ciudadano". "Obviamente, los que están conocerán la dinámica, tendrán puntos por años trabajados, pero tienen que salir a la calle a concurso público", ha insistido.

Según el IVC, las amortizaciones y nuevas plazas atienden a puestos de trabajo principalmente en la Unidad Territorial de Castellón, pero también en València. Una sola plaza va destinada a la Unidad Territorial de la IVC en Alicante, en concreto el administrativo de Gestión.

Entre las plazas de nueva creación que contempla la propuesta está un técnico de gestión para el Centro Coreográfico, dos técnicos de escenario, un técnico de Marketing y Comunicación, un técnico en Prevención de Riesgos Laborales, un programador de Teatro, Danza y Música, un administrativo de Gestión y la dirección de la EACC.