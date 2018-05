El director de Les Arts tendrá contrato de 8 años y programará ópera y teatro Los miembros del patronato, junto al presidente de honor, Ximo Puig, ayer, en Les Arts. / jesús signes Los responsables artísticos del Real y del Liceu elegirán al sustituto de Livermore, que cobrará 135.000 euros, antes de agosto C. VELASCO VALENCIA. Martes, 22 mayo 2018, 00:01

El Palau de les Arts se resetea. Trece años después de su creación, el coliseo arranca un nuevo ciclo. El futuro del auditorio viene condicionado por el concurso público por el que se cubrirá la dirección artística. Los dos intendentes de Les Arts, Helga Schmidt y Davide Livermore, fueron designados directamente por la Conselleria de Cultura, pero el sustituto del regista turinés, que dimitió el pasado diciembre, se someterá a un jurado. Será evaluado por una comisión en la que figuran Christina Scheppelmann, directora artística del Liceu de Barcelona; Joan Matabosch, director artístico del Teatro Real de Madrid; y Ana Luisa Chova, catedrática de Canto del Conservatorio Superior de Música de Valencia, entre otros. Así se aprobó ayer en la primera reunión del patronato, que preside Susana Lloret.

La persona que ocupe la dirección artística no podrá prolongar su estancia en Les Arts como hizo Schmidt (fue contratada en el año 2000 y fue destituida en 2015). El contrato del nuevo responsable artístico tendrá una duración máxima de ocho años (cuatro años de arranque y una prórroga de otros cuatro).

La persona elegida para Les Arts, que firmará un contrato de alta dirección, tendrá una retribución bruta anual que oscilará entre los 120.000 y los 135.000 euros, dietas aparte. Livermore cobraba 135.000 euros, incluyendo gastos, como intedente y director de escena (dos títulos) y Schmidt empezó con 250.000 euros y luego se le fue reduciendo el sueldo. El nuevo responsable tendrá, como la responsable austriaca y a diferencia del escenógrafo italiano, exclusividad con el coliseo valenciano.

Se pide «programación operística, musical, coreográfica y escénica» para todo el PalauEn el jurado del concurso del IVAM figuraban más miembros extranjeros que en el de Les Arts

Los candidatos, según las bases aprobadas ayer en el patronato, deberán presentar un proyecto artístico y de gestión del auditorio que incluirá «la propuesta para las dos próximas temporadas operísticas, así como las líneas maestras» de las siguientes. Los aspirantes han de tener en cuenta «todos los espacios de Les Arts» para presentar, además de la programación operística, «la musical, la coreográfica y la escénica en todas sus variedades».

Las candidaturas incluirán «las líneas de actuación para garantizar que Les Arts siga un espacio para la internacionalización y la excelencia operística, que el uso del espacio esté maximizado para el conjunto de las disciplinas artísticas y que haya una propuesta sinfónica de la Orquesta de la Comunitat», según la Conselleria de Cultura. Los aspirantes también deberán presentar un proyecto para «la proyección del Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo y otro para el equipo técnico, didáctico y formativo».

Internacionalidad a medias

La comisión evaluará la experiencia internacional de los candidatos. Para la dirección artística de Les Arts, se valorará trayectoria en el extranjero pese a que en el jurado no hay representantes de teatros de fuera de España. No sucedió así en el concurso por el que se eligió director del IVAM, donde participaron Philippe de Montebello (exdirector del MET y profesor del Institute of Fine Arts de New York), Suzanne Cotter (directora del Museo Serralves de Oporto) y Sir Norman Rosenthal (exjefe de exposiciones de la Royal Academy of Arts de Londres).

Además de Christina Scheppelmann, Joan Matabosch y Ana Luisa Chova, el jurado para la dirección artística de Les Arts lo conformarán, como represntantes de la sociedad civil, el presidente de Amics de l'Òpera i de les Arts, Pablo Font de Mora; el miembro Consell Valencià de Cultura, Ramón Roselló, y el director del Palacio de la Música de Valencia, Vicent Ros. A estos nombres se suman la presidenta del Patronato de Les Arts, Susana Lloret; la directora adjunta de Música y Cultura Popular del IVC, Marga Landete y el subsecretario de la Conselleria Cultura, José Vilar, conformarán la representación institucional.

La luz verde del coliseo al concurso de la dirección artística requiere, como publicó LAS PROVINCIAS el pasado 18 de mayo, de la publicación de las bases en el Diari Oficial de la Generalitat. A partir de ahí se abre el plazo de 30 días naturales para presentar propuestas. Cerrado el plazo, la comisión evaluadora tendrá menos de un mes, alrededor de 20 días, para valorar propuestas. Conselleria prevé que a final de julio se designe al responsable artístico.