La Diputación quiere que el Espai Moma sea la sede del Escalante La corporación afirma que la sala privada, gestionada por Cultura entre 2004 y 2009, es la «primera opción» para albergar la programación NOELIA CAMACHO VALENCIA. Martes, 26 septiembre 2017, 00:58

El Espai Moma, el teatro que la compañía Moma Teatre puso en pie y que, más tarde, fue clausurado en 2004, es la «primera opción» que baraja la Diputación de Valencia para que se convierta en la sede estable del teatro Escalante. No hay que olvidar que el edificio que, hasta hace justo un año, albergaba el proyecto escénico de la corporación provincial, tuvo que cerrarse por los daños que afectaban al edificio. Unos importantes desperfectos que necesitan de una reparación que cuesta más de seis millones de euros. Por esta razón, y como adelantó LAS PROVINCIAS, la Diputación decidió rescindir el contrato de alquiler con los propietarios del espacio y no renovarlo tras el 31 de diciembre de este año.

La clausura del edificio de la calle Landerer en octubre del año pasado ha obligado a la Diputación a buscar espacios alternativos para desarrollar la cartelera del Escalante. Tras pasar por el Teatre El Musical (TEM), el MuVIM y el Palau de les Arts, este último ha sido el elegido para albergar la cartelera de este primer trimestre.

Pero la institución quiere encontrar un espacio «no para dos años, sino para 20 o 40», dijo ayer la diputada de Teatres, Rosa Pérez Garijo. Por esta razón, su «primera opción» es Espai Moma. Así lo aseguró tras afirmar que, ante la imposibilidad de reparar el inmueble que ha acogido el proyecto del Escalante durante más de treinta años, «se buscaba un espacio cerrado con licencia de actividad para ser un teatro, y Espai Moma lo es». El Escalante, además, no tenía licencia», confesó ayer la diputada. Pérez Garijo insistió en que este asunto no es de su competencia, sino que lo es del área de Patrimonio aunque aseguró que están trabajando para que el Escalante «tenga un espacio físico estable». «Ojalá llegue a buen puerto», agregó. «El Espai Moma ha sido la primera opción», pese a que «hay otras alternativas encima de la mesa», aseveró la diputada sobre un inmueble que tiene un aforo de 210 personas.

Cabe destacar que esta sala fue la sede la compañía Moma Teatre hasta 2004. Después, la Conselleria de Cultura decidió alquilarla para impulsar l'Altre Espai, una nueva sala de teatro en Valencia. Pero en 2009, determinó no renovar el contrato con los propietarios del local situado en la calle Platero Suárez por considerar el coste de su alquiler «excesivo». Los responsables públicos de Teatres de la Generalitat destacaron el «elevado coste de arrendamiento» de la sala, que «hacía inviable una adecuada programación». Ahora, si se materializa la «primera opción» de la Diputación, habrá que ver bajo qué condiciones económicas se puede alquilar la sala.

El espacio, según dijo ayer Carles Alfaro, pertenece al patrimonio de su familia y él no puede decidir nada al respecto. «Durante los años que estuvimos allí no se pagó un duro», manifestó. No obstante, también mostró su parecer favorable «si en vez de ser un garaje puede servir para algo, yo estaré encantado», confesó. «Si deciden eso (que el espacio acoja el Escalante), me sabría muy bien», concluyó.

Según los responsables del Escalante, en los próximos días se conocerán más novedades con respecto a la ubicación de la cartelera del teatro, que este primer trimestre de la temporada recalará en el Palau de les Arts. Será el Teatre Martín i Soler el que acoja el próximo 11 de octubre el estreno del montaje 'Arturo y Clementina', de Titiritrán Teatro. Después, llegarán otros dos espectáculos: la adaptación de Teatro Gorokada del clásico 'Moby Dick'; y la reposición de la producción del Escalante 'L'home invisible', de la compañía valenciana La Pavana. Además, la programación navideña que, cada año, impulsa la Diputación, se instalará en el teatro Rialto. Para 2018, la corporación provincial tiene previsto estrenar una producción de OtraDanza, -que presentará en enero el montaje 'Pi'-, y otra obra de El Pont Flotant, que pondrá en escena en marzo 'Les 7 diferències'.

Pese a todo ello, el sector escénico valenciano ha reclamado que el Escalante no desaparezca y muchos profesionales han instado a que la Diputación mantenga el inmueble. «Los políticos no entienden que ese espacio tiene un olor, una magia muy difícil de reproducir», aseveraba el presidente del Sindicat d'Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV), Ximo Solano.