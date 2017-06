La Diputación de Valencia encarga un informe para analizar los daños del teatro Principal

La Diputación de Valencia, propietaria del teatro Principal, está analizando el estado del escenario de la calle Barcas y espera las conclusiones de un informe que están elaborando los técnicos de Patrimonio para actuar en el edificio. Así al menos lo aseguró a LAS PROVINCIAS el diputado José Ruiz después de que este periódico adelantara el mal estado que padece el inmueble y del que sus propios empleados alertaran del «consiguiente riesgo para trabajadores y espectadores». Es más, según el personal, el Principal padece desde fallos estructurales a desprendimientos de la fachada o problemas en materia de seguridad.

Pese a esta advertencia, la propietaria del edificio afirma que no actuará hasta que tenga el informe definitivo en el que se recojan cuáles son los daños concretos del teatro, construido en el siglo XIX. Asimimo, insisten en que hace unos meses que se encargó a los funcionarios de Patrimonio el estudio del inmueble que el pasado lunes vio como se acometían trabajos de mejora de su fachada. Insisten en que técnicos de la Diputación han revisado el espacio y están elaborando un documento con las conclusiones.

Para Ruiz, el estado del Principal no llega a asemejarse al del Escalante, un teatro que tuvo que ser clausurado en octubre del año pasado por daños en su estructura. «No es grave y no nos hemos planteado cerrar el Principal. Esperaremos a las conclusiones del informe encargado», insistió a este diario.

Sin embargo, no hay que olvidar que hace semanas el Comité de Empresa de CulturArts lamentó la mala conservación del Principal. En un comunicado denunció «las condiciones de algunos edificios» un hecho que, según el comité, «exige una intervención urgente, ya que ha habido muchos años en los que no se ha invertido en el mantenimiento de los edificios». En esto coinciden también en la Diputación al alegar que en los últimos veinte años «se ha descuidado el mantenimiento de los inmuebles» que son propiedad de la corporación provincial. Es más, afirman desde la institución, se está elaborando un plan de mantenimiento para el edificio que recoja todas las necesidades de conservación de un inmueble que, en los últimos tiempos, no presenta su mejor cara.

En esta línea, según ha podido saber este periódico, desde la subidrección de Teatres ya se alertó tanto en 2015 como en 2016 a la Diputación de los problemas que padece el teatro. Es más, según estas mismas fuentes, se remarcó que en el espacio de la calle Barcas había fallos en las vigas y se había deteriorado la planta sótano del escenario.

Asimismo, los trabajadores también han destacado que la mala conservación del Principal está ocasionando problemas en materia de seguridad para los propios empleados. Como aseguran también, «se reparan los problemas sólo si hay algún daño, pero no hay ningún tipo de plan para el teatro».

Esto puede cambiar si, como aseguran desde la institución provincial, en las próximas semanas tienen el informe definitivo con los daños que padece el mítico teatro valenciano. Sin embargo, y si se toma como referencia lo ocurrido con el Escalante, la cuestión puede llegar a eternizarse ya que este espacio, aunque no es propiedad de la Diputación, lleva más de medio año clausurado a la espera de los informes que aclaren su viablidad.

La Diputación mantiene cerrado el Escalante desde el pasado octuvre y sigue sin fecha de apertura

El mal estado del teatro Principal llegó al pleno de la Diputación. El Partido Popular interrogó a Ruiz sobre los desperfectos del inmueble. En este sentido, el diputado les explicó que se están haciendo obras de reparación en la fachada y subrayó que al actual equipo «se le está amontonando la faena» por el estado en el que se encontraron varias infraestructuras. «A nivel de mantenimiento el PP nos dejó un gran patrimonio pero hecho una ruina», dijo.

La diputada del PP Mª Carmen Contelles le recordó que «ya llevan dos años de gobierno», a lo que el diputado le respondió «qué son dos años frente a 20 que gobernó el PP».